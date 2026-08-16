Κωνσταντέλιας: Στη Γερμανία για να υπογράψει στη Ντόρτμουντ - Στα 30 εκ.ευρώ η συμφωνία με ΠΑΟΚ

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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται πλέον στη Γερμανία, με όλα τα τελευταία δεδομένα να δείχνουν ότι η μετακίνησή του από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει μπει στην τελική ευθεία.

Ο Έλληνας διεθνής αναχώρησε το πρωί της Κυριακής για τη Γερμανία, σε μια εξέλιξη που ενισχύει σημαντικά την εικόνα ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Ντόρτμουντ ζήτησε άμεσα απάντηση από τον ΠΑΟΚ και πήρε το «ΟΚ» για να προχωρήσει η διαδικασία έναντι περίπου 30 εκ.ευρώ.

Η Ντόρτμουντ γύρισε στον Κωνσταντέλια

Η υπόθεση δεν ξεκίνησε ως πρώτη επιλογή των Γερμανών. Η βασική μεταγραφική προτεραιότητα της Ντόρτμουντ για την επιθετική της γραμμή ήταν ο Σαΐντ Ελ Μαλά της Κολωνίας.

Όταν όμως η προσπάθεια για τον Γερμανό εξτρέμ δεν προχώρησε, οι Βεστφαλοί ενεργοποίησαν το εναλλακτικό τους πλάνο.

Και εκεί ο Κωνσταντέλιας εμφανίστηκε ως ένας από τους σημαντικότερους στόχους.

Το Kicker γράφει σήμερα ότι μετά την αποτυχία της συμφωνίας με τον Ελ Μαλά, ο Κωνσταντέλιας αποτελεί «πολύ καυτό» υποψήφιο για τη Ντόρτμουντ.

Παράλληλα, η BILD αναφέρει ότι ο 23χρονος άσος του ΠΑΟΚ είναι το πιο «ζεστό» όνομα στο νέο μεταγραφικό πλάνο της Ντόρτμουντ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κωνσταντέλιας έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 3 εκ.ευρω.

Ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας μαζί

Η πιθανή μεταγραφή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Στην Ντόρτμουντ βρίσκεται ήδη ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος αποκτήθηκε αυτό το καλοκαίρι και έχει ήδη αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στα φιλικά προετοιμασίας.

Η BILD επισημαίνει ακριβώς αυτό το στοιχείο: ο Κωνσταντέλιας θα μπορούσε να ταιριάξει αγωνιστικά με τον συμπατριώτη του Καρέτσα και να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ελληνικό δίδυμο στη Βεστφαλία.

Για τη Ντόρτμουντ, πάντως, το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ελληνικό. Ο Κωνσταντέλιας αξιολογείται ως δημιουργικός μεσοεπιθετικός που μπορεί να αγωνιστεί σε περισσότερες από μία θέσεις και να προσθέσει τεχνική, κάθετο παιχνίδι και δημιουργία στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

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