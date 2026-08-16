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Η Μαντόνα επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα

madoona
clock 12:00 | 16/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σύντομη και ιδιωτική επίσκεψη πραγματοποίησε ανήμερα της Παναγίας στα Μετέωρα, η «βασίλισσα της ποπ», Μαντόνα.

Η διάσημη τραγουδίστρια έφτασε στην Καλαμπάκα με ελικόπτεροκ και στη συνέχεια επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ Μετεώρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τοπικό σάιτ stagonnews.gr, τη Μαντόνα υποδέχθηκε στη Μονή με ιδιαίτερη θέρμη ο Καθηγούμενος, πατέρας Βενέδικτος, ο οποίος βρέθηκε στο πλευρό της κατά τη διάρκεια της παραμονής της.

Της μίλησε για τη μακραίωνη ιστορία της Μονής, τη μοναστική ζωή και την πλούσια πνευματική παράδοση των Μετεώρων, ενώ της παρουσίασε σημαντικούς χώρους και κειμήλια.

Η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε από την ξεναγό και γιατρό Πατρίτσια Μάνια και την ξεναγό Δομινίκη Καλαφάτη, οι οποίες παρουσίασαν στη διάσημη καλλιτέχνιδα την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τη μοναδική πολιτιστική αξία της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής της, η «βασίλισσα της ποπ» αποχώρησε από την περιοχή.

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