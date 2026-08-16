Τι θα φάμε σήμερα; Ζυμαρικά με σος κρεμμυδιού

Υλικά



500 γρ. ζυμαρικά



1/4 φλ. τσαγιού κρέμα γάλακτος



1 κ. σ. Worcestershire sauce



2 κ. σ. ελαιόλαδο



2 κ. σ. ανάλατο βούτυρο



2 μεγάλα κίτρινα κρεμμύδια, κομμένα σε λεπτές φέτες



3/4 κ. γλ. αλάτι, συν περισσότερο για γεύση



5 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες



1 κ. σ. φρέσκα φύλλα θυμαριού



3/4 φλ. τσαγιού λευκό ξηρό κρασί



4 φλ. τσαγιού ζωμό βοδινού κρέατος



1 φλ. τσαγιού νερό



2 φύλλα δάφνης



1 φλ. τσαγιού τριμμένο τυρί



Φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ανάλογα με τη γεύση







Εκτέλεση



Τοποθετήστε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και προσθέστε το ελαιόλαδο και το βούτυρο. Μόλις λιώσει εντελώς το βούτυρο, προσθέστε τα κρεμμύδια και το αλάτι.



Μαγειρέψτε μέχρι τα κρεμμύδια να μαλακώσουν και να βγάλουν τα περισσότερα υγρά τους, ανακατεύοντας περιστασιακά, περίπου 10 λεπτά.



Μειώστε τη φωτιά σε μέτρια και σοτάρετε για άλλα 15 έως 25 λεπτά ή μέχρι τα κρεμμύδια να καραμελώσουν βαθιά. Ανακατεύετε συχνά ώστε να μην καούν τα κρεμμύδια.



Προσθέστε το σκόρδο και το φρέσκο θυμάρι. Ανακατέψτε και μαγειρέψτε μέχρι να αρωματιστεί το σκόρδο, 2 έως 3 λεπτά. Προσθέστε το λευκό κρασί και ανακατέψτε ξανά.



Προσθέστε το ζωμό βοδινού κρέατος, το νερό και τα φύλλα δάφνης. Σκεπάστε και φέρτε το μείγμα σε βρασμό.



Προσθέστε τα ζυμαρικά και σιγοβράστε, χωρίς κάλυμμα, μέχρι να γίνουν al dente, περίπου 10 λεπτά, ανακατεύοντας περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι τα ζυμαρικά δεν κολλάνε στην κατσαρόλα και είναι πάντα κατά το μεγαλύτερο μέρος βυθισμένα στο υγρό.



Αφαιρέστε την κατσαρόλα από τη φωτιά και ανακατέψτε την κρέμα γάλακτος, τη σάλτσα Worcestershire και το τριμμένο τυρί.



Αφαιρέστε τα φύλλα δάφνης και προσθέστε αλάτι και πιπέρι, ανάλογα με τη γεύση. Η σάλτσα θα πήξει καθώς κρυώνει λίγο.



Συμπληρώστε με περισσότερο τυρί πριν το σερβίρισμα.

Πηγή: newsbeast.gr

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