Ευρωπαικό πρωτάθλημα στίβου: Φινάλε συγκινήσεων με Καραλή και Τζένγκο

Όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι περιμένουν να ζήσουν μεγάλες συγκινήσεις σήμερα Κυριακή, τελευταία μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με τον Εμμανουήλ Καραλή και την Ελίνα Τζένγκο να στοχεύουν ψηλά και.. μακριά.

Η αρχή θα γίνει το πρωί με το Μαραθώνιο, που, όπως και το βάδην, θα διεξαχθεί στο κέντρο της πόλης του Μπέρμιγχαμ σε μια κυκλική διαδρομή πέντε χιλιομέτρων.

Η Ματίνα Νούλα, νικήτρια στους δύο τελευταίους Αυθεντικούς Μαραθωνίους στην κλασική διαδρομή και ο Γιώργος Σταμούλης, που… παραμέλησε την ενασχόλησή του με τα στιπλ για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στις αποστάσεις σε δημόσιο δρόμο (σ.σ.: παρ’ όλα αυτά κέρδισε τα 3.000 μ. στιπλ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα), εκπροσωπούν τη χώρα μας στο πιο.. ελληνικό αγώνισμα των διοργανώσεων του κλασικού αθλητισμού.

Η εκκίνηση στις γυναίκες θα δοθεί στις 09:30 και στους άνδρες στις 10:10.



Με το ρολόι να δείχνει πολλές ώρες μπροστά, στις 21:15, θα ξεκινήσει η μάχη των αιθέρων με τον δεύτερο της διοργάνωσης του 2024, Εμμανουήλ Καραλή, απέναντι στον παγκόσμιο ρέκορντμαν και κάτοχο του τίτλου, Μόντο Ντουπλάντις, αλλά και τον έτερο… εξάμετρο άλτη του 2026, Νορβηγό Σόντρε Γκούτορμσεν. Ο “Μανόλο” δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, έτοιμος ακόμα και για ατομικό ρεκόρ, το οποίο θυμίζουμε είναι 6.17!



Στις 21:55, 25 λεπτά αργότερα δηλαδή, αρχίζει άλλος ένας τελικός με τεράστιο ελληνικό ενδιαφέρον, αυτός του ακοντισμού.

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Η Ελίνα Τζένγκο πέτυχε νέο φετινό ρεκόρ στον προκριματικό, 59.82, και έδειξε να φορμαρίζεται την κατάλληλη στιγμή στο μεγάλο ραντεβού της χρονιάς, σε έναν πολύ ισορροπημένο τελικό.

Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για τους ουδέτερους, και συνάμα ιδανικό για τους Έλληνες, να κάνει ξανά δικό της το στέμμα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, όπως το 2022.

Αναλυτικά το απογευματινό πρόγραμμα της Κυριακής (16/08 -ΕΡΤ ΣΠΟΡΤΣ1):

21:30 Επί Κοντώ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ (Καραλής)

21:55 Ακοντισμός (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ (Τζένγκο)

22:05 Μήκος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:35 4Χ100 μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ

22:50 3000 μ. στιπλ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:13 1500 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:33 4Χ400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:48 4Χ400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

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