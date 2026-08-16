Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον Γ` γύρο του Cincinnati Open

Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Cincinnati Open, καθώς επικράτησε της Καμίλα Ραχίμοβα (Νο 83 στον κόσμο) με 6-2, 5-7, 6-1, Η αναμέτρηση ήταν συναρπαστική και είχε διάρκεια δύο ώρες και 49 λεπτά με την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια να παίρνει το πρώτο σετ με σχετική άνεση.

Η Σάκκαρη (Νο 32) πήρε τέσσερα διαδοχικά games και δεν δυσκολεύθηκε να κλείσει το σετ, όμως η πρωταθλήτρια από το Ουζμπεκιστάν, αντέδρασε στην συνέχεια και ισοφάρισε σε 1-1. Η Ραχίμοβα προηγήθηκε με 4-1, αλλά με αντεπίθεση διαρκείας, η Ελληνίδα τενίστρια ανέτρεψε τα δεδομένα και προηγήθηκε με 5-4. Κι ενώ είχε την ευκαιρία να τελειώσει τον αγώνα, η Ραχίμοβα «απάντησε» με break για να φθάσει στο 7-5.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, η Σάκκαρη ήταν «καταιγιστική» και δεν άφησε περιθώρια στην αντίπαλο της, αφού προηγήθηκε με 3-0. Στην συνέχεια, η Ραχίμοβα ζήτησε και πήρε ιατρικό τάιμ άουτ, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι. Με την επανέναρξη του αγώνα, η Σάκκαρη έκανε το 4-0 και τελείωσε το σετ με 6-1, πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες με την Ραχίμοβα.

Επόμενη αντίπαλος της Σάκκαρη θα είναι η νικήτρια της σημερινής (16/8) αναμέτρησης, ανάμεσα στην Ιγκα Σβιάτεκ και την Εμιλιάνα Αράνγκο.

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