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GOSSIP - LIFESTYLE

Aναστασοπούλου: «Κανένας επαγγελματίας της τηλεόρασης όσο φίρμα και να είναι δεν μπορεί να θεωρεί τη θέση του δεδομένη»

ανασταοπου
clock 11:00 | 16/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μαρία Αναστασοπολού βρέθηκε καλεσμένη της Νάνσυς Παραδεισανού στο Nansou TV στο YouTube και αναφέρθηκε και στις προσωπικές σχέσεις που δημιουργούνται μέσα από τη μακρόχρονη επαγγελματική συνύπαρξη

«Ούτως ή άλλως με κάποιους ανθρώπους έχουμε αναπτύξει σχέσεις. Οι σχέσεις αυτές δεν σταματούν και ίσως να είναι και μια δοκιμασία σε αυτές τις περιόδους που χάνεσαι με τον άλλον από τη δουλειά, να δεις αν η σχέση σου κρατάει, και είναι ωραία», ανέφερε.

Παράλληλα, η δημοσιογράφος στάθηκε στη συνέχεια στις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στον χώρο των media.

«Μου επιβεβαίωσε αυτό που συζητούσαμε και πριν μαζί και αυτό που ισχύει. Ότι εάν συνέβη και αυτό, όπως συνέβησαν και άλλα πράγματα τους τελευταίους μήνες, και σε άλλα κανάλια, μπορούν να συμβούν τα πάντα σε όλους μας», σημείωσε.

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