ΗΠΑ: Έξι νεκροί από καταιγίδες και πλημμύρες στην Ιντιάνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιντιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη, σύμφωνα με αξιωματούχους έκτακτης ανάγκης. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα 4χρονο αγόρι.

Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης της Ιντιάνα, εκτός από το 4χρονο αγόρι, έχασαν τη ζωή τους τρεις γυναίκες και δύο άνδρες.

Δύο από τους θανάτους καταγράφηκαν στην κομητεία Ντέλαγουερ, ενώ από ένας θάνατος σημειώθηκε στις κομητείες Τζένινγκς, Λέικ, Πόρτερ και ΛαΠόρτ.

Οι ισχυρές καταιγίδες και οι εκτεταμένες πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να επιχειρούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Έγκριση για ομοσπονδιακή βοήθεια

Ο κυβερνήτης της Ιντιάνα, Μάικ Μπράουν, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον ενημέρωσε το Σάββατο πως αναμένεται να εγκριθεί το αίτημα της πολιτείας για προεδρική κήρυξη έκτακτης ανάγκης.

Η εξέλιξη αυτή θα ανοίξει τον δρόμο για την παροχή ομοσπονδιακής βοήθειας στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταιγίδες και τις πλημμύρες.

Σχεδόν ένα εκατομμύριο χωρίς ρεύμα

Η κακοκαιρία επηρέασε επίσης τις πολιτείες Ιλινόι, Ιντιάνα, Οχάιο και Κεντάκι. Σε κάποια φάση την Τρίτη, σχεδόν ένα εκατομμύριο καταναλωτές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας των ισχυρών καταιγίδων.

Στο Οχάιο, ο κυβερνήτης Μάικ ΝτεΓουάιν είχε ανακοινώσει την Τρίτη έναν ακόμη θάνατο που συνδεόταν με την κακοκαιρία. Σύμφωνα με τις αρχές, οι πλημμύρες εμπόδισαν τους διασώστες να προσεγγίσουν εγκαίρως το άτομο στην περιοχή Ρόουζβιλ.

Διαβάστε επίσης

Το μεγαλύτερο ταξίδι της ζωής του - Περπατά 28 χρόνια για να επιστρέψει σπίτι

Ξηρασία και καύσωνες ενδέχεται να κοστίσουν στην ΕΕ 180 δισ. ευρώ