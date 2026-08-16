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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Κινητοποιήθηκαν 92 πυροσβέστες και επτά εναέρια μέσα

Σαλαμίνα
clock 15:11 | 16/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δύο πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα, στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια, ενώ οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και στο σημείο επιχειρούν πλέον 95 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 18 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Από αέρος έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συντρέχουν και υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας.

Μήνυμα του 112

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, στις 14:55 εστάλη μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 15:05, εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Περιστέρια και Αίας Κλαμπ να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς το Αιάντειο.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, ενώ η Σαλαμίνα βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

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