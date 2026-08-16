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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μάκης Τριανταφυλλόπουλος: Πέθανε ο αδελφός του, δημοσιογράφος Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος

σωτηρης τριανταφυλλόπουλος
clock 15:32 | 16/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος, Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος σε ηλικία 71 ετών, καθώς τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο αδελφός του εκδότη της «Ζούγκλας», Μάκη Τριανταφυλλόπουλου άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Αίγιο.

Ποιος ήταν ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος

Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος γεννήθηκε το 1955 και εργάστηκε επί σειρά ετών ως δημοσιογράφος στον έντυπο, τον ηλεκτρονικό Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Μεγάλωσε στην Αθήνα και δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ακολουθώντας δημοσιογραφική πορεία παράλληλα με τον αδελφό του, Μάκη Τριανταφυλλόπουλο.

Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος εργάστηκε για πολλά χρόνια στο χώρο του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης και διετέλεσε στέλεχος και δημοσιογράφος στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης της ΕΡΤ.  Παρουσίαζε και επιμελούταν με πάθος για το αντικείμενό του, ενημερωτικές και ψυχαγωγικές/πολιτιστικές εκπομπές.

Παράλληλα, εργάστηκε σε εφημερίδες και ενημερωτικές ιστοσελίδες, συμμετέχοντας σε ερευνητικά ρεπορτάζ κοινωνικού περιεχομένου.

Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τη ενεργό δημοσιογραφία, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε και ζούσε στο Αίγιο.

Πηγή: zougla.gr

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