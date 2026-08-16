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GOSSIP - LIFESTYLE

Βανδή – Μπισμπίκης: “Μπορεί να φύγαμε από την Κρήτη, αλλά η Κρήτη δεν έφυγε ποτέ από εμάς”

βανδή
clock 16:00 | 16/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Πάρο. Η τραγουδίστρια πόσταρε ένα βίντεο, το οποίο δείχνει τον σύντροφό της να ψήνει και να χορεύει κρητικά.

«Μπορεί να φύγαμε από την Κρήτη, αλλά η Κρήτη δεν έφυγε ποτέ από εμάς… να εδώ με τον ψήστη», σχολιάσε η ίδια με χιούμορ.

«Ψήνει και όλη η Πάρος ακούει κρητικά», πρόσθεσε.

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