Βανδή – Μπισμπίκης: “Μπορεί να φύγαμε από την Κρήτη, αλλά η Κρήτη δεν έφυγε ποτέ από εμάς”

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Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Πάρο. Η τραγουδίστρια πόσταρε ένα βίντεο, το οποίο δείχνει τον σύντροφό της να ψήνει και να χορεύει κρητικά.

«Μπορεί να φύγαμε από την Κρήτη, αλλά η Κρήτη δεν έφυγε ποτέ από εμάς… να εδώ με τον ψήστη», σχολιάσε η ίδια με χιούμορ.

«Ψήνει και όλη η Πάρος ακούει κρητικά», πρόσθεσε.

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