Βέλγιο: Η μεγάλη δασική πυρκαγιά έκαψε 30.000 στρέμματα και κατευθύνεται στη Γερμανία

Στη Γερμανία κατευθύνεται πλέον η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο ορεινο φυσικό πάρκο της Φαν του δυτικού Βελγίου, που διαθέτει ευαίσθητους τυρφώνες και δάση πεύκων. Μέχρι στιγμής έχει καεί έκταση 30.000 στρεμμάτων ενώ χθες, εκατοντάδες κάτοικοι χωριών έλαβαν εντολές εκκένωσης.







Παρά τις ολονύκτιες προσπάθειες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγαλύτερη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην ιστορία της χώρας.

«Οι συνθήκες είναι πολύπλοκες. Παρά την μικρότερη ένταση, οι άνεμοι άλλαξαν κατεύθυνση πολλές φορές κατά την διάρκεια της νύκτας», αναφέρεται σε ανακοίνωση των τοπικών αρχών.









Πυροσβεστικές δυνάμεις από ολόκληρο το Βέλγιο, από την Γερμανία και το Λουξεμβούργο, συνεπικουρούμενες από τον στρατό και αγρότες έχουν επικεντρωθεί σήμερα στο μέτωπο της πυρκαγιάς που κινείται προς την Γερμανία και ελπίζουν ότι η σχετική πτώση της θερμοκρασίας και η άνοδος της υγρασίας θα τους βοηθήσει να περιορίσουν την προέλαση της φωτιάς.







Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει από χθες επί τόπου τρία ελικόπτερα και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Τσεχία, την Σουηδία και την Ολλανδία.