Κριστιάνο Ρονάλντο: Αποκαλύφθηκε το προγαμιαίο συμβόλαιο με την Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ παντρεύτηκαν στη νέα τους έπαυλη αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων λιρών, κοντά στη Λισαβόνα, σε μια πολύ κλειστή πολιτική τελετή παρουσία μόλις τεσσάρων μαρτύρων και των παιδιών τους.

Σύμφωνα με την Dail Mail, η μητέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο, Ντολόρες Αβέιρο, καθώς και τα τρία αδέλφια του, Ούγκο Αβέιρο, Έλμα Αβέιρο και Κάτια Αβέιρο, δεν έδωσαν το «παρών» στην τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13:30 το μεσημέρι της Τρίτης.

Οι μοναδικοί μάρτυρες ήταν η αδελφή της Τζορτζίνα, Ιβάνα Ροντρίγκεζ, ο επί χρόνια φίλος του Ρονάλντο, Μιγκέλ Παϊσάο, καθώς και ένα ζευγάρι από την Ισπανία, ο Χοσέ Ροντρίγκες Σανγκίλ και η σύζυγός του, Μόνικα Γκονθάλεθ Μαρτίνεθ.

Το προγαμιαίο συμβόλαιο και η χωριστή περιουσία

Παρότι πλέον είναι παντρεμένοι, αποφάσισαν να διατηρήσουν χωριστές τις περιουσίες τους. Μία ημέρα πριν από τον γάμο, στις 10 Αυγούστου, υπέγραψαν προγαμιαία συμφωνία σε συμβολαιογραφικό γραφείο της Λισαβόνας, καθορίζοντας το καθεστώς της περιουσίας τους μετά τον γάμο.

Οι εκπρόσωποι του Κριστιάνο Ρονάλντο είχαν επιβεβαιώσει νωρίτερα ότι ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής και η επί χρόνια σύντροφός του παντρεύτηκαν στις 11 Αυγούστου σε μια «ιδιωτική» τελετή στο Κασκάις. Λίγο αργότερα, το ζευγάρι δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες στις οποίες φορούσε τις βέρες του.

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