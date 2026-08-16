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ΚΟΣΜΟΣ

Παραγουάη: Η στιγμή που φορτηγό με σπασμένα φρένα πέφτει πάνω σε αυτοκίνητα, τρεις νεκροί

Φορτηγό σύγκρουση Παραγουάη
clock 15:22 | 16/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε λεωφόρο στην περιοχή Πεντρόζο της Παραγουάης.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 20:00, όταν φορτηγό που μετέφερε τούβλα και κατευθυνόταν προς την Ασουνσιόν έμεινε χωρίς φρένα. Το βαρύ όχημα κινήθηκε ανεξέλεγκτα και κατέληξε πάνω σε τρία αυτοκίνητα που είχαν σταματήσει σε φωτεινό σηματοδότη.

Ο οδηγός επιχείρησε να αλλάξει πορεία στρίβοντας προς τα αριστερά, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τα ακινητοποιημένα οχήματα, ωστόσο δεν κατάφερε να αποτρέψει τη σύγκρουση. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, από τη σφοδρή πρόσκρουση έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα, ενώ ακόμη 10 άνθρωποι που επέβαιναν στα οχήματα τραυματίστηκαν.

Η ορμή του φορτηγού ήταν τόσο μεγάλη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ώστε το όχημα ακινητοποιήθηκε περίπου 80 μέτρα μακριά από το σημείο όπου συγκρούστηκε με τα αυτοκίνητα.

Το τροχαίο είχε και άλλες συνέπειες για την περιοχή, καθώς μετά τη σύγκρουση ξέσπασε φωτιά, ενώ σημειώθηκε επίσης διακοπή στην ηλεκτροδότηση.

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