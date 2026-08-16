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ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Νέος μετασεισμός 5,5 Ρίχτερ στη νήσο Φλόρες μετά τον φονικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ

ΣΕΙΣΜΟς ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
clock 15:41 | 16/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 18:15 (τοπική ώρα, και 13:15 ώρα Ελλάδος), την Κυριακή 16 Αυγούστου, ανοιχτά του νησιού Φλόρες στην Ινδονησία.

Σημειώνεται πως το πρωί, μία ακόμη ισχυρή δόνηση είχε ταρακουνήσει την περιοχή, πάλι 5,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 72 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Ρουτένγκ, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Μετά τον φονικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία, οι μετασεισμοί, αλλά και νέες δονήσεις είναι αλλεπάλληλες.

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