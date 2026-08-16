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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Κλήση στο 112 για σορό που "εξαφανίστηκε" – Αντιθέσεις λουομένων και Λιμενικού

Τερσανά Χανίων
clock 16:10 | 16/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής στον Τερσανά Χανίων μετά από κλήση στο 112 για εντοπισμό σορού, η οποία δεν επιβεβαιώθηκε κατά την άφιξη του Λιμενικού.

Αυτόπτες μάρτυρες κατήγγειλαν καθυστέρηση και έλλειψη πλωτών μέσων, πηγές του Λιμενικού διέψευσαν τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι διενεργήθηκε εξονυχιστική έρευνα χωρίς αποτέλεσμα.

'Όπως αναφέρει - το zarpanews.gr- το Λιμενικό ειδοποιήθηκε το πρωί μέσω του 112 από ανθρώπους που βρέθηκαν στην περιοχή.

Ομως, όταν έφτασε με αυτοκίνητο το κλιμάκιο λιμενικών, δεν είδε πουθενά στην παραλία πτώμα.

Λουόμενοι υπέθεσαν πως τη σορό παρέσυρε η θάλασσα μέχρι να φτάσει το λιμενικό.

Σχολίασαν επίσης ότι οι λιμενικοί φάνηκαν δυσαρεστημένοι επειδή η ειδοποίηση έγινε μέσω του 112 και όχι απευθείας στο Λιμεναρχείο και υποστήριξαν ότι από το λιμενικό τους είπαν πως εκείνη την ώρα δεν υπήρχε διαθέσιμο σκάφος.

Πάντως, από τη μεριά του Λιμενικού, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζεται ότι υπάρχουν διαθέσιμα σκάφη και ότι οι λιμενικοί στην παραλία έψαξαν παντού χωρίς να εντοπίσουν καμία σορό, οπότε επέστρεψαν στην Υπηρεσία τους.

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