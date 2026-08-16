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ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία με τον Μακρόν: Έκανε τζετ σκι εν μέσω πυρκαγιών

Εμμανουέλ Μακρόν
clock 16:29 | 16/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Εμανουέλ Μακρόν βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών του να κάνει τζετ σκι στη Γαλλική Ριβιέρα. Η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε ότι εμφανίζεται αποκομμένος από την πραγματικότητα των πολιτών, την ώρα που η Γαλλία αντιμετωπίζει καύσωνες, ξηρασία και καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τη Le Monde.

Το Paris Match δημοσίευσε στο εξώφυλλό του τον 48χρονο πρόεδρο να οδηγεί τζετ σκι, φορώντας σωσίβιο, στο Fort de Brégançon, όπου περνά τις καλοκαιρινές του διακοπές. Το περιοδικό έδειξε επίσης τον Μακρόν να κάνει foil surfing, συνοδεύοντας τις εικόνες με τη φράση «Το περασμένο καλοκαίρι στο τιμόνι», ενόψει της ολοκλήρωσης της δεύτερης και τελευταίας θητείας του το επόμενο έτος.

Άτομο από το περιβάλλον του προέδρου ανέφερε ότι μη εξουσιοδοτημένες φωτογραφίες του δημοσιεύονται κάθε χρόνο εδώ και εννέα χρόνια.

Αντιδράσεις από την Αριστερά

Η επικεφαλής των Πρασίνων, Μαρίν Τοντελιέ, δήλωσε ότι οι Γάλλοι βιώνουν ένα «αποκαλυπτικό καλοκαίρι», ενώ ο πρόεδρος απολαμβάνει τις διακοπές του. Συνέδεσε, μάλιστα, τις εικόνες με τους θανάτους από τα πέντε κύματα καύσωνα, την ξηρασία και τις ιστορικές πυρκαγιές.

Ο σοσιαλιστής Ολιβιέ Φορ υποστήριξε ότι ο Μακρόν στέλνει λάθος μήνυμα, καθώς η χώρα καίγεται και πολλοί Γάλλοι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά διακοπές.

Τέλος, ο κομμουνιστής γερουσιαστής Πιερ Ουζουλιάς χαρακτήρισε τις φωτογραφίες «ακατάλληλες», λέγοντας πως θα προτιμούσε να δει τον πρόεδρο δίπλα στους πυροσβέστες. Όπως σημείωσε, η εικόνα ενός προέδρου σε διακοπές δεν ανταποκρίνεται στην έντονη ανησυχία που αισθάνεται ο γαλλικός πληθυσμός.

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