Σάλος στη Γαλλία με τον Μακρόν: Έκανε τζετ σκι εν μέσω πυρκαγιών

Ο Εμανουέλ Μακρόν βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών του να κάνει τζετ σκι στη Γαλλική Ριβιέρα. Η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε ότι εμφανίζεται αποκομμένος από την πραγματικότητα των πολιτών, την ώρα που η Γαλλία αντιμετωπίζει καύσωνες, ξηρασία και καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τη Le Monde.

Το Paris Match δημοσίευσε στο εξώφυλλό του τον 48χρονο πρόεδρο να οδηγεί τζετ σκι, φορώντας σωσίβιο, στο Fort de Brégançon, όπου περνά τις καλοκαιρινές του διακοπές. Το περιοδικό έδειξε επίσης τον Μακρόν να κάνει foil surfing, συνοδεύοντας τις εικόνες με τη φράση «Το περασμένο καλοκαίρι στο τιμόνι», ενόψει της ολοκλήρωσης της δεύτερης και τελευταίας θητείας του το επόμενο έτος.

🚨 À la une de 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 cette semaine.







📌 Emmanuel Macron : dernier été à aux commandes.



👉 Exclusif : avec Brigitte, les photos de leurs vacances à Brégançon.



👉 Comment il prépare la fin de son mandat.







📌 Léa Salamé et Raphaël Glucksmann : l’heure des grandes… pic.twitter.com/zKvUxkuDGt — Paris Match (@ParisMatch) August 12, 2026

Άτομο από το περιβάλλον του προέδρου ανέφερε ότι μη εξουσιοδοτημένες φωτογραφίες του δημοσιεύονται κάθε χρόνο εδώ και εννέα χρόνια.

Αντιδράσεις από την Αριστερά

Η επικεφαλής των Πρασίνων, Μαρίν Τοντελιέ, δήλωσε ότι οι Γάλλοι βιώνουν ένα «αποκαλυπτικό καλοκαίρι», ενώ ο πρόεδρος απολαμβάνει τις διακοπές του. Συνέδεσε, μάλιστα, τις εικόνες με τους θανάτους από τα πέντε κύματα καύσωνα, την ξηρασία και τις ιστορικές πυρκαγιές.

Ο σοσιαλιστής Ολιβιέ Φορ υποστήριξε ότι ο Μακρόν στέλνει λάθος μήνυμα, καθώς η χώρα καίγεται και πολλοί Γάλλοι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά διακοπές.

Τέλος, ο κομμουνιστής γερουσιαστής Πιερ Ουζουλιάς χαρακτήρισε τις φωτογραφίες «ακατάλληλες», λέγοντας πως θα προτιμούσε να δει τον πρόεδρο δίπλα στους πυροσβέστες. Όπως σημείωσε, η εικόνα ενός προέδρου σε διακοπές δεν ανταποκρίνεται στην έντονη ανησυχία που αισθάνεται ο γαλλικός πληθυσμός.

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