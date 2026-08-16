Η Ζέτα Δούκα περιγράφει το απόλυτο καλοκαίρι στην Κρήτη

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Η Ζέτα Δούκα για ακόμα ένα καλοκαίρι ταξίδεψε στην Κρήτη για τις καλοκαιρινές της διακοπές και βρέθηκε στην Παλαιόχωρα. Φυσικά δεν θα μπορούσε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους πως περνά.

Η ηθοποιός περιγράφει την δική της οπτική του καλοκαιριού με δέκα φράσεις.

"Το καλοκαίρι είναι:

1/ Καρπούζι στην παραλία



2/ Ακροβατικά στο νερό



3/ Βουτιές από προβλήτες



4/ επισκέψεις σε γνώριμα μέρη



5/ Αυθόρμητες κι αλατισμένες πόζες



6/ Ζωγραφισμένες πέτρες



7/ Καταπληκτικό φαγητό @methexistaverna



8/ Φίλοι που τους βλέπεις κάθε καλοκαίρι και είναι σα να μην πέρασε μια μέρα @nektarioslougiakis



9/ Χαλαρά ποτάκια μέχρι αργά , γάτες ξαπλωμένες παντού



10/ Απούλητες πέτρες που στολίζουν τα μαγαζιά”, σχολιάζει.

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