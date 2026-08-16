Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο απανθρακωμένοι στα Περιστέρια από την μεγάλη πυρκαγιά

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Σε απέραντο πεδίο μάχης και εθνικής τραγωδίας μετατράπηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 16 Αυγούστου 2026, το νησί της Σαλαμίνας.

Δύο ταυτόχρονα, μεγάλα πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν υπό συνθήκες ακραίων ανέμων προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων, τον τραυματισμό τεσσάρων πολιτών με εγκαύματα, καθώς και την καταστροφή δεκάδων σπιτιών.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη γιγαντιαία επιχείρηση απεγκλωβισμού εκατοντάδων κατοίκων και παραθεριστών διά θαλάσσης.

Το χρονικό της βιβλικής καταστροφής

Η πρώτη εστία εκδηλώθηκε στις 14:43 σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια. Λόγω των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή (το νησί βρισκόταν σε δείκτη επικινδυνότητας 4), η φωτιά χρειάστηκε μόλις επτά λεπτά για να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και να εισβάλει στον οικιστικό ιστό.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ένα δεύτερο επικίνδυνο μέτωπο αναζωπυρώθηκε στην περιοχή Σελήνια, εγκλωβίζοντας ακαριαία δεκάδες πολίτες ανάμεσα στις φλόγες και την ακτή.

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Η φωτιά πέρασε μέσα από χαράδρα στην Κακή Βίγλα, κατακαίοντας αυλές και στέγες σπιτιών.Εντοπισμός νεκρών και εγκαυματιών

Η χειρότερη είδηση επιβεβαιώθηκε νωρίς το απόγευμα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης στην οδό Ανδρομάχης στα Περιστέρια, οι πυροσβέστες εντόπισαν δύο απανθρακωμένες σορούς.

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Τα θύματα βρέθηκαν πολύ κοντά στο αρχικό σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, χωρίς να προλάβουν να αντιδράσουν.Παράλληλα, το ΕΚΑΒ παρέλαβε και μετέφερε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας τέσσερα άτομα με εγκαύματα, ενώ δεκάδες άλλοι πολίτες αντιμετωπίζουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα λόγω του πυκνού καπνού.

Μπαράζ από το 112 και θαλάσσια γέφυρα σωτηρίας

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε συνεχή μηνύματα μέσω του 112, διατάσσοντας την άμεση εκκένωση των οικισμών Περιστέρια, Κολώνες, Περάνι και Κακή Βίγλα με κατεύθυνση προς το Αιάντειο.

Επειδή οι οδικές αρτηρίες αποκλείστηκαν γρήγορα από το πύρινο μέτωπο, στήθηκε άμεσα επιχείρηση απεγκλωβισμού διά θαλάσσης.

Στις ακτές του νησιού επιχειρούν αυτή την ώρα: 5 πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος.4 επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία (Ferry Boats).4 λάντζες, 1 φορτηγίδα και δεκάδες ιδιωτικά σκάφη.Ισχυρές δυνάμεις στο πεδίοΣτη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν 146 πυροσβέστες με 32 οχήματα, 9 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και δεκάδες εθελοντές.

Από αέρος επιχειρούν 10 εναέρια μέσα (αεροσκάφη και ελικόπτερα), πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες ορατότητας και αέρα.

Η νύχτα αναμένεται δραματική, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη σώμα με σώμα για να σώσουν τις υπόλοιπες ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

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