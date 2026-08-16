Ανατριχίλα στην Πάρο: Η συγκλονιστική στιγμή που το Blue Star 1 “γονάτισε” μπροστά στην Εκατονταπυλιανή (βίντεο)

Παρατεταμένοι, δωρικοί συριγμοί που σκίζουν τον αέρα του Αιγαίου και αναμμένοι πυρσοί που βάφουν κατακόκκινη την πλώρη.

Αυτή είναι η εικόνα που αντύχησε στο λιμάνι της Πάρου, όταν το «Blue Star 1» πραγματοποίησε το δικό του, ξεχωριστό προσκύνημα στη Χάρη Της, «χαιρετώντας» πανηγυρικά την Υπεράγια Μητέρα του νησιού, την Παναγία την Εκατονταπυλιανή.

Δεν πρόκειται για μια απλή εθιμοτυπική κίνηση, αλλά για μια βαθιά εκδήλωση της ελληνικής ναυτοσύνης. Οι άνθρωποι της θάλασσας, που γνωρίζουν καλά την άγρια ομορφιά και τους κινδύνους του πελάγους, αναγνωρίζουν στο πρόσωπο της Παναγίας την απόλυτη προστάτιδά τους.

Το τελετουργικό του Αιγαίου

Η στιγμή που το μεγάλο επιβατηγό πλοίο προσεγγίζει το νησί κατά τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου καθηλώνει ντόπιους και επισκέπτες

Η «μπουρού» που συγκλονίζει: Ο παρατεταμένος ήχος της σφυρίχτρας του πλοίου αντηχεί σε ολόκληρη την Παροικιά, μεταφέροντας το μήνυμα του σεβασμού από το πλήρωμα και τον καπετάνιο.

Οι φλόγες της ευλάβειας

Οι ναυτικοί, παραταγμένοι στην πλώρη, ανάβουν ναυτικούς πυρσούς. Το κόκκινο φως τους αντανακλάται στο νερό, δημιουργώντας μια υποβλητική ατμόσφαιρα που ενώνει το πλοίο με την ακτή.

Η στροφή της υπόκλισης

Με μια δεξιοτεχνική κίνηση, η πλώρη στρέφεται απευθείας προς τον ιστορικό ναό της Εκατονταπυλιανής, σε μια κίνηση που μοιάζει με γονυκλισία του σιδερένιου γίγαντα μπροστά στο ιερό προσκύνημα.

Η Εκατονταπυλιανή της Πάρου, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ορθοδοξίας, γίνεται κάθε καλοκαίρι το επίκεντρο αυτού του θαλασσινού χαιρετισμού.

Το έθιμο αυτό αποδεικνύει ότι, παρά το πέρασμα των χρόνων και τον εκσυγχρονισμό της ναυσιπλοΐας, η ψυχή του Έλληνα ναυτικού παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τις παραδόσεις του.Είναι μια στιγμή όπου η τεχνολογία των σύγχρονων πλοίων υποκλίνεται στην πίστη αιώνων, θυμίζοντάς μας ότι το Αιγαίο δεν είναι απλώς μια θαλάσσια διαδρομή, αλλά ένας τόπος γεμάτος ιστορία, συναίσθημα και ψυχή.

Δείτε και το βίντεο από τις τιμές που απέδωσαν πλοία της γραμμής που βρέθηκαν στο λιμάνι της Πάρου την ώρα της Λιτάνευσης της Ιερής και Θαυματουργής Εικόνας της Παναγίας Εκατονταπυλιανής και της Δέησης που τελέστηκε στην εξέδρα στο χώρο του λιμανιού.

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