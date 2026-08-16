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ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια στον Σαρωνικό για τέσσερις τουρίστες σε λέμβο: Bίντεο του Λιμενικού από την διάσωσή τους

λιμενικο
clock 17:18 | 16/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τεσσάρων υπηκόων Ρουμανίας στον Σαρωνικό, όταν η φουσκωτή λέμβος στην οποία επέβαιναν αντιμετώπισε πρόβλημα και άρχισε να παρασύρεται από τα κύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 15 Αυγούστου, όταν η Λιμενική Αρχή Σαρωνικού ενημερώθηκε για την ανάγκη συνδρομής σε λέμβο που βρισκόταν δυτικά του όρμου Αστέρα Βουλιαγμένης.

Στην περιοχή κατευθύνθηκε άμεσα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το πλήρωμα του οποίου εντόπισε τους τέσσερις τουρίστες και τους περισυνέλεξε σώους.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Σαρωνικού για παροχή συνδρομής σε κωπήλατη λέμβο σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του όρμου Αστέρα Βουλιαγμένης.



Αμέσως, στην περιοχή μετέβη Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), το οποίο εντόπισε τη φουσκωτή λέμβο παρασυρόμενη στη θαλάσσια περιοχή 2 ν.μ. βορειοδυτικά των ν. Φλεβών και περισυνέλλεξε τους 4 αλλοδαπούς επιβαίνοντές της (υπηκόους Ρουμανίας).



Οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη μαρίνα Βουλιαγμένης, καλά στην υγεία τους. Από το Β’ Λιμενικό τμήμα Βουλιαγμένης του Λιμεναρχείου Σαρωνικού επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις».

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