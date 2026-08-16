Φονικές πλημμύρες στην Ιαπωνία: Νεκροί και εκατοντάδες εγκλωβισμένοι στην πόλη Τσίμπα

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη αγνοείται στην πόλη Τσίμπα, ανατολικά του Τόκιο στην Ιαπωνία, εξαιτίας των σφοδρών και πρωτοφανών βροχοπτώσεων που έπληξαν την περιοχή.

Η ακραία θεομηνία, την οποία η Μετεωρολογική Υπηρεσία χαρακτήρισε ως φαινόμενο άνευ προηγουμένου, προκλήθηκε από τη σύγκρουση θερμού και υγρού αέρα με ψυχρότερες αέριες μάζες, δημιουργώντας εξαιρετικά ασταθείς ατμοσφαιρικές συνθήκες. Η ραγδαιότητα του φαινομένου ήταν τέτοια, ώστε το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου, το ύψος της βροχής είχε ξεπεράσει κατά τρεις και πλέον φορές τον μέσο όρο ολόκληρου του Αυγούστου, αναγκάζοντας τις Αρχές να κηρύξουν για πρώτη φορά το ανώτατο επίπεδο συναγερμού στην πόλη.

Οι κατακλυσμιαίες βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στις υποδομές, πλημμυρίζοντας περισσότερες από 1.000 κατοικίες και αφήνοντας χωρίς ρεύμα πάνω από 20.000 νοικοκυριά, ενώ τα προβλήματα ηλεκτροδότησης επεκτάθηκαν μέχρι και το Τόκιο.

Η παράλυση των συγκοινωνιών οδήγησε στον εγκλωβισμό 7.000 ταξιδιωτών κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Αεροδρόμιο Ναρίτα, εκατοντάδων πολιτών σε σταθμούς του μετρό, αλλά και περίπου 1.800 ατόμων που υποχρεώθηκαν να διανυκτερεύσουν στο κτήριο της Περιφερειακής Κυβέρνησης.

Παράλληλα, οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για επικίνδυνες κατολισθήσεις, ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν περισσότερα από 1.200 εγκαταλελειμμένα οχήματα στους δρόμους και δεκάδες σπίτια με σοβαρές ζημιές.





Επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα αυξάνει τη συχνότητα, τη διάρκεια και την ένταση τέτοιων ακραίων φαινομένων. Η συγκεκριμένη κακοκαιρία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κύματος διαδοχικών καταιγίδων και τυφώνων που πλήττουν την Ανατολική Ασία.

Τις προηγούμενες ημέρες, η Ιαπωνία, οι Φιλιππίνες και η Κίνα βρέθηκαν στο στόχαστρο των καταιγίδων Dolphin, Chan-Hom και Peilou, οι οποίες προκάλεσαν μαζικές ακυρώσεις πτήσεων, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και προληπτικές εκκενώσεις εκατομμυρίων κατοίκων.

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