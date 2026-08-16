Κρήτη: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλο το νησί, την Δευτέρα 17 Αυγούστου

Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλη την Κρήτη, την Δευτέρα 17 Αυγούστου, αφού σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας, το νησί είναι στο «κίτρινο», δηλαδή επίπεδο κινδύνου 3.

Η αυξημένη επικινδυνότητα αφορά και τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού — Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι.

Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία, Περιφέρεια και δήμοι παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε να υπάρξει άμεση επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

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