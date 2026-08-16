Δήμος Μινώα Πεδιάδας: «Οι Τέσσερις Εποχές του Θρόνου» από τη Θεατρική Ομάδα Εφήβων

Ένα ξεχωριστό θεατρικό ταξίδι, με πρωταγωνιστές τους νέους του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ξεκινάει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η Θεατρική Ομάδα Εφήβων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας παρουσιάζει την παράσταση «Οι Τέσσερις Εποχές του Θρόνου», βασισμένη στο θεατρικό έργο της Μαρίας Κίτρα, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, στις 21:00, στην πλατεία Θραψανού.

Η θεατρική διαδρομή θα συνεχιστεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 21:00, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελλίου ενώ στις 30 Αυγούστου, η παράσταση θα παρουσιαστεί και στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου.

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Με όχημα τη φαντασία και τα εκφραστικά μέσα του θεάτρου, οι νεαροί ηθοποιοί θα "ταξιδέψουν" το κοινό σε έναν μαγικό κόσμο όπου οι τέσσερις εποχές συναντιούνται γύρω από έναν θρόνο. Η παράσταση επικεντρώνεται στην αξία της συνεργασίας, της αγάπης και της αποδοχής της διαφορετικότητας, υπενθυμίζοντας ότι κάθε εποχή, όπως και κάθε άνθρωπος, έχει τη δική του ξεχωριστή θέση και αξία.

Τα νέα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά, γνωρίζοντας στην πράξη τον κόσμο του θεάτρου ενώ το κοινό θα παρακολουθήσει την αξιόλογη προσπάθεια τους, χαρίζοντας τους το πιο ζεστό χειροκρότημα.

Η παράσταση συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πολιτιστικής δημιουργίας και της ενεργού συμμετοχής των νέων στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου ενώ την σκηνοθετική επιμέλεια τη σκηνοθετική επιμέλεια, την ενδυματολογία και τη σκηνογραφία υπογράφει η Τόνια Μουμούρη.

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