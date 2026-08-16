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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Γιάννης Λοβέρδος: Έσπασε το χέρι του ο υφυπουργός Εξωτερικών – Η εμφάνιση με επίδεσμο (βίντεο)

γιαννης λοβερδος
clock 17:37 | 16/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή του ΕΡΤnews ήταν το πρωί της Κυριακής (16/08) ο υφυπουργός εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος εμφανίστηκε με σπασμένο το δεξί χέρι.

Ερωτηθείς για το τι συνέβη, απάντησε ότι είχε ένα ατύχημα πριν από τρεις ημέρες χωρίς να προχωρήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ωστόσο, είπε χαρακτηριστικά τα εξής:

«Όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, πρέπει να είμαστε πολύ ευαίσθητοι για να καταλαβαίνουμε πώς σκέφτονται και οι άλλοι άνθρωποι… Τώρα τρεις ημέρες με ένα χέρι και νιώθω μία μεγάλη ταλαιπωρία. Όταν έχει συμβεί ένα τέτοιο ατύχημα καταλαβαίνεις… γι’ αυτό εμείς οι πολιτικοί πρέπει να δείχνουμε μεγάλη συναισθηματική κατανόηση για τους πολίτες, για τον ψηφοφόρο, για τον άνθρωπο που υποφέρει».

Στην παρατήρηση ότι «αυτό μπορείτε να το κάνετε χωρίς να χρειάζεται να υποφέρετε κι εσείς», ο Γιάννης Λοβέρδος απάντησε: «Όχι, να υποφέρουμε. Ο ρόλος μας είναι να υποφέρουμε για την πατρίδα και τον λαό της».

Δείτε το βίντεο

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Γιάννης Λοβέρδος σπασμένο χέρι
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