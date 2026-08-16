Ιερέας λιποθύμησε την ώρα της Θείας Κοινωνίας – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου

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Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου και σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται ένας ιερέας ο οποίος το πρωί της Κυριακής (16/08), κατέρρευσε στην εκκλησία της Πουλακίδας Ναυπλίου, ανάμεσα στους πιστούς, την ώρα της Θείας Κοινωνίας.

Όπως αναφέρει το ekklisiaonline.gr άνθρωποι έσπευσαν αμέσως κοντά του, ενώ εκκλησιαζόμενη τού παρείχε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιερέας είχε λιποθυμικό επεισόδιο και λίγες ημέρες νωρίτερα, χωρίς τότε να χρειαστεί η διακομιδή του με ασθενοφόρο.

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