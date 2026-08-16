Λαμπρός Δεκαπενταύγουστος στο Ρέθυμνο: Πλήθος πιστών στις Ιερές Ακολουθίες

Με λαμπρότητα και πάνδημη συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν στο Ρέθυμνο οι Ιερές Ακολουθίες της μεγάλης Θεομητορικής Εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, κατά το διήμερο 14 και 15 Αυγούστου 2026.





Το απόγευμα της παραμονής της εορτής, 14ης Αυγούστου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό στο πανηγυρίζον Ιερό Θεομητορικό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης-Μπαλή, επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου–Ρεθύμνου, και προέστη της Ιεράς Ακολουθίας των Εγκωμίων προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

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Στον εορτασμό του Εσπερινού παρέστησαν ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης, οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Μιχαήλ Σαρρής και κ. Μιχαήλ Βάμβουκας, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος, Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μυλοποτάμου, οι πρόκριτοι του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας του τόπου μας, καθώς και πλήθος κόσμου από ολόκληρη τη Μεγαλόνησο Κρήτη.

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Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε θερμά όλους για την προσευχητική παρουσία τους και ιδιαιτέρως τον Πρωτοσύγκελλο και Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης–Μπαλή, Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη Παρθένιο Καλυβιανάκη, καθώς και όλους τους διακονητές, για τους ιδιαίτερους κόπους και την προσφορά τους κατά τις εόρτιες αυτές ημέρες.





Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας, 15ης Αυγούστου 2026, ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και στη συνέχεια τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο πανηγυρίζον Ιερό Θεομητορικό Προσκύνημα της Παναγίας Χαλεβή της Ιεράς Μονής Αγίας Ειρήνης Ρεθύμνης.

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Τον θείο λόγο, κατά προτροπή του Σεβασμιωτάτου, κήρυξε ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Παπαζαφειρόπουλος, κληρικός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής και Εκτελεστικός Διευθυντής του γνωστού οργανισμού προώθησης της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού στην Αμερική «Leadership 100».





Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, παρατέθηκε γεύμα στην Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης, όπου έλαβε χώρα και ανταλλαγή δώρων και ευλογιών μεταξύ των συνδαιτυμόνων.

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Στους εορτασμούς του διημέρου παρέστη επίσης ο Εντιμολογιώτατος Άρχων Έπαρχος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους, πρώην Υπουργός και Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και επίτιμος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον οποίο ο Σεβασμιώτατος καλωσόρισε με θερμούς και τιμητικούς λόγους, ευχαριστώντας τον για την παρουσία του στον τόπο μας, καθώς και για τον σεβασμό και την τιμή που αποδίδει στον διδάσκαλό του, Ρεθυμνιώτη στην καταγωγή, κ. Μανούσο Παραγιουδάκη, επίτιμο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.





Κατά το εορταστικό διήμερο, ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε χαρακτηριστικά προς τους πολυπληθείς προσκυνητές το μήνυμα: «Όλα τα παιδιά της Παναγίας επιστρέφουν στο σπίτι της Μητέρας τους αυτό το διήμερο».

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Παράλληλα, προέτρεψε όλους τους ανθρώπους να επικαλούνται καθημερινά τη χάρη και την πρεσβεία της Υπεραγίας Θεοτόκου.

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