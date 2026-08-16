Θέουτα: Νέα μαζική απόπειρα εκατοντάδων μεταναστών να σπάσουν τα σύνορα μετά την πολύνεκρη κρίση (βίντεο)

Νέα βίντεο καταγράφουν την απόπειρα εκατοντάδων μεταναστών να κινηθούν μαζικά προς τα σύνορα της Θέουτα, σε ένα νέο σκηνικό έντασης που σημειώθηκε μόλις δύο εβδομάδες μετά την πολύνεκρη απόπειρα μαζικής εισόδου στην ισπανική πόλη.

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες διακρίνονται μεγάλες ομάδες ανθρώπων να κινούνται τρέχοντας σε δρόμους, λόφους και ορεινές περιοχές κοντά στα σύνορα, με κατεύθυνση προς τη Θέουτα.

Η νέα κινητοποίηση είχε προκαλέσει από νωρίς συναγερμό στις μαροκινές και ισπανικές Αρχές, καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχαν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μηνύματα που καλούσαν σε νέα μαζική προσπάθεια εισόδου στην ισπανική επικράτεια.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, οι μαροκινές Αρχές προχώρησαν σε περίπου 300 συλλήψεις ανθρώπων που φέρονται να επιχείρησαν να προσεγγίσουν τα σύνορα.

Thousands of migrants again attempted to enter the Spanish enclave of Ceuta







The new attempt came just two weeks after the previous mass influx of migrants. pic.twitter.com/lPhw9yf3kl — NEXTA (@nexta_tv) August 16, 2026

Νέα βίντεο δείχνουν το μέγεθος της κινητοποίησης



Στα νέα πλάνα φαίνονται ομάδες μεταναστών να κατεβαίνουν από τις γύρω περιοχές και να συγκεντρώνονται σε διαφορετικά σημεία κοντά στη συνοριακή γραμμή.

Η εικόνα που μεταδίδεται είναι αυτή μιας μεγάλης κινητοποίησης, με εκατοντάδες ανθρώπους να επιχειρούν να κινηθούν προς την ευρωπαϊκή επικράτεια, την ώρα που οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν ήδη λάβει θέσεις κατά μήκος των συνόρων.

🇪🇸🇲🇦 | Cientos de inmigrantes avanzan por los montes de Castillejos para intentar un asalto masivo a la frontera de Ceuta.







Una marea humana de cientos de varones desciende en formación por las colinas colindantes a Fnideq (Castillejos), avanzando decididamente hacia la línea… pic.twitter.com/y8eJEMP4Jg — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) August 15, 2026

Οι αρχές του Μαρόκου είχαν ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους στην περιοχή, ενώ είχαν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών, οχήματα, ασθενοφόρα και εξοπλισμός για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης μαζικής απόπειρας διέλευσης.

Και η Ισπανία είχε ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας, με περίπου 500 επιπλέον άνδρες της Guardia Civil να αναπτύσσονται στην περιοχή, πέρα από τη μόνιμη δύναμη που βρίσκεται στη Θέουτα.

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