ΚΥΡ.16 Αυγ 2026 21:44
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Η Σίσσυ Χρηστίδου με πολύχρωμο μπικίνι στην Κέρκυρα

χρηστίδου
clock 21:00 | 16/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Σίσσυ Χρηστίδου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κέρκυρα. Η παρουσιάστρια  είχε βρεθεί στην Κέρκυρα και τον περασμένο Ιούλιο, όταν και έγινε γνωστή η σχέση της, με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο.

Η ίδια θέλησε να μας δώσει μία γεύση από τις διακοπές της και πόζαρε στον φακό φορώντας ένα πολύχρωμο μπικίνι.

Σίσσυ Χρηστίδου και Στέφανος Νεδέλκος, φέρονται σε σχέση τους τελευταίους μήνες. Ο 35χρονος διατηρεί 3 εστιατόρια στην Κέρκυρα. 

χρηστίδου

Διαβάστε επίσης 

Η Μαρία Εκμεκτσίογλου αποκαλύπτει για τη μάχη με την πνευμονία

Η φωτογραφία του Μπρους Γουίλις αγκαλιά με την κόρη του

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

σίσσυ χρηστίδου Κερκυρα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis