Η Σίσσυ Χρηστίδου με πολύχρωμο μπικίνι στην Κέρκυρα

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Η Σίσσυ Χρηστίδου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κέρκυρα. Η παρουσιάστρια είχε βρεθεί στην Κέρκυρα και τον περασμένο Ιούλιο, όταν και έγινε γνωστή η σχέση της, με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο.

Η ίδια θέλησε να μας δώσει μία γεύση από τις διακοπές της και πόζαρε στον φακό φορώντας ένα πολύχρωμο μπικίνι.

Σίσσυ Χρηστίδου και Στέφανος Νεδέλκος, φέρονται σε σχέση τους τελευταίους μήνες. Ο 35χρονος διατηρεί 3 εστιατόρια στην Κέρκυρα.

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