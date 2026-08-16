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ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 35χρονης στην Καλαμαριά: Προμήθευε αλκοόλ σε 7 ανήλικους

περιπολικό
clock 20:36 | 16/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη σύλληψη μιας 35χρονης επιχειρηματία που προμήθευε αλκοολούχα ποτά σε επτά ανήλικα παιδιά προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Παράλληλα κατά τη διάρκεια ελέγχων προσήχθησαν και ελέγχθηκαν συνολικά 41 ανήλικοι, ενώ πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 6 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Βασικός στόχος της δράσης ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ατόμων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε έκνομες ενέργειες, ώστε να σχεδιαστούν νέες στοχευμένες παρεμβάσεις σε σημεία όπου παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από το βράδυ του Σαββάτου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην περιοχή του Χαριλάου, με τη συνδρομή αστυνομικών από διάφορες διευθύνσεις της πόλης.

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