Ευρωπαϊκό κολύμβησης: Ο Χρήστου φυσικά είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης - 8η η Άρτεμις Βασιλάκη (βίντεο)





"Ποιος; Ποιος; Εγώ!" Ο Απόστολος Χρήστου φώναξε δυνατά μόλις τερμάτισε και είδε ότι ήταν πρώτος, σε μια σπάνια εκδήλωση ενθουσιασμού από μέρους του. Ήταν πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του και του αξίζει κάθε χαρά και πανηγυρισμός.

Αυτός ο τεράστιος αθλητής επέστρεψε στον τόπο του προσωπικού θριάμβου του, στο Παρίσι, όπου πριν από δύο χρόνια στέφθηκε αργυρός Ολυμπιονίκης, με ένα σκοπό. Ήθελε να συμπληρώσει μια δεκαετία στο βάθρο των νικητών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και τα κατάφερε με τον καλύτερο τρόπο. Με μια εκπληκτική εμφάνιση στα 100μ. ύπτιο τερμάτισε σε 52.27 και το χάρηκε με την ψυχή του.

Λίγους μήνες πριν από τα 30α γενέθλιά του (γεννήθηκε στις 1/11/1996) ο αθλητής του Παναγιώτη Βελέντζα, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην έκτη συμμετοχή του στη διοργάνωση (2016, 2018, 2021, 2022, 2024, 2026). Με αυτό το μετάλλιο έφτασε τα έξι στα 100μ. ύπτιο, τα εννέα συνολικά στη διοργάνωση και τα 11 στην καριέρα του σε πισίνα 50 μέτρων, δεδομένου ότι έχει ακόμα το αργυρό Ολυμπιακό μετάλλιο (200μ. ύπτιο, 2024 Παρίσι) και ένα χάλκινο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα (Ντόχα 2024).

Οι διακρίσεις του Απόστολου Χρήστου

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ



ΧΡΥΣΑ



50μ. ύπτιο 2022



50μ. ύπτιο 2024



100μ. ύπτιο 2024



ΑΣΗΜΕΝΙΑ



100μ. ύπτιο 2022



ΧΑΛΚΙΝΑ



100μ. ύπτιο 2016



100μ. ύπτιο 2018



100μ. ύπτιο 2021



4Χ100μ. Ελεύθερο 2024

Όγδοη η Βασιλάκη στα 400μ. ελεύθερο







Με την όγδοη θέση στα 400μ. ελεύθερο, ολοκλήρωσε η Αρτεμις Βασιλάκη την εκπληκτική παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού. Η 20χρονη Ελληνίδα δεν κατάφερε να ξεπεράσει την κούραση και να πετύχει ακόμη ένα πανελλήνιο ρεκόρ, μένοντας αρκετά πίσω από τις υπόλοιπες φιναλίστ και τερματίζοντας σε 4:11.98. Παραταύτα, φεύγει από τη γαλλική πρωτεύουσα με τρεις συμμετοχές σε τελικούς, μία τέταρτη θέση στα 800μ. και δύο πολύ μεγάλα πανελλήνιο ρεκόρ, με τα οποία είναι ξεκάθαρο ότι ανεβαίνει επίπεδο, δείχνοντας παράλληλα ότι έχει ακόμη πολλά περιθώρια εξέλιξης.

Το βάθρο των 400μ. ήταν πανομοιότυπο με αυτά των δύο μεγαλύτερων αποστάσεων. Η Ιταλίδα Σιμόνα Κουανταρέλα κατέκτησε για τρίτη φορά τον τίτλο και επανέλαβε το «τρεμπλ» της Γλασκώβης και της Βουδαπέστης, πετυχαίνοντας μάλιστα ρεκόρ αγώνων με 4:01.34. Η Γερμανίδα Ιζαμπελ Γκόζε, νικήτρια το 2022, ήταν για άλλη μία φορά δεύτερη με 4:02.41, και η συμπατριώτισσά της Μάγια Βέρνερ ακολούθησε με 4:03.73.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 400μ. ελεύθερο γυναικών:





1. Σιμόνα Κουανταρέλα (Ιταλία) 4:01.34(ρεκόρ αγώνων)

2. Ιζαμπελ Γκόζε (Γερμανία) 4:02.41

3. Μάγια Βέρνερ (Γερμανία) 4:03.73

4. Φρανσίσκα Σοάρες Μαρτίνς (Πορτογαλία) 4:06.93

5. Ξένια Μισάρινα (Ουδέτερη/Ρωσία) 4:07.76

6. Μπάρμπορα Σεεμάνοβα (Τσεχία) 4:08.16

7. Σάρα Ντιμόν (Βέλγιο) 4:08.20

8. Αρτεμις Βασιλάκη (ΕΛΛΑΔΑ) 4:11.98