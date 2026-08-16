ΚΥΡ.16 Αυγ 2026 21:43
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό κολύμβησης: Ο Χρήστου φυσικά είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης - 8η η Άρτεμις Βασιλάκη (βίντεο)

χρηστου
clock 20:36 | 16/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google



"Ποιος; Ποιος; Εγώ!" Ο Απόστολος Χρήστου φώναξε δυνατά μόλις τερμάτισε και είδε ότι ήταν πρώτος, σε μια σπάνια εκδήλωση ενθουσιασμού από μέρους του. Ήταν πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του και του αξίζει κάθε χαρά και πανηγυρισμός. 

Αυτός ο τεράστιος αθλητής επέστρεψε στον τόπο του προσωπικού θριάμβου του, στο Παρίσι, όπου πριν από δύο χρόνια στέφθηκε αργυρός Ολυμπιονίκης, με ένα σκοπό. Ήθελε να συμπληρώσει μια δεκαετία στο βάθρο των νικητών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και τα κατάφερε με τον καλύτερο τρόπο. Με μια εκπληκτική εμφάνιση στα  100μ. ύπτιο τερμάτισε σε 52.27 και το χάρηκε με την ψυχή του. 

Λίγους μήνες πριν από τα 30α γενέθλιά του (γεννήθηκε στις 1/11/1996) ο αθλητής του Παναγιώτη Βελέντζα, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην έκτη συμμετοχή του στη διοργάνωση (2016, 2018, 2021, 2022, 2024, 2026). Με αυτό το μετάλλιο έφτασε τα έξι στα 100μ. ύπτιο, τα εννέα συνολικά στη διοργάνωση και τα 11 στην καριέρα του σε πισίνα 50 μέτρων, δεδομένου ότι έχει ακόμα το αργυρό Ολυμπιακό μετάλλιο (200μ. ύπτιο, 2024 Παρίσι) και ένα χάλκινο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα (Ντόχα 2024).

Οι διακρίσεις του Απόστολου Χρήστου 

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΧΡΥΣΑ

50μ. ύπτιο 2022

50μ. ύπτιο 2024

100μ. ύπτιο 2024

ΑΣΗΜΕΝΙΑ

100μ. ύπτιο 2022

ΧΑΛΚΙΝΑ

100μ. ύπτιο 2016

100μ. ύπτιο 2018

100μ. ύπτιο 2021

4Χ100μ. Ελεύθερο 2024

Όγδοη η Βασιλάκη στα 400μ. ελεύθερο



Με την όγδοη θέση στα 400μ. ελεύθερο, ολοκλήρωσε η Αρτεμις Βασιλάκη την εκπληκτική παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού. Η 20χρονη Ελληνίδα δεν κατάφερε να ξεπεράσει την κούραση και να πετύχει ακόμη ένα πανελλήνιο ρεκόρ, μένοντας αρκετά πίσω από τις υπόλοιπες φιναλίστ και τερματίζοντας σε 4:11.98. Παραταύτα, φεύγει από τη γαλλική πρωτεύουσα με τρεις συμμετοχές σε τελικούς, μία τέταρτη θέση στα 800μ. και δύο πολύ μεγάλα πανελλήνιο ρεκόρ, με τα οποία είναι ξεκάθαρο ότι ανεβαίνει επίπεδο, δείχνοντας παράλληλα ότι έχει ακόμη πολλά περιθώρια εξέλιξης.

Το βάθρο των 400μ. ήταν πανομοιότυπο με αυτά των δύο μεγαλύτερων αποστάσεων. Η Ιταλίδα Σιμόνα Κουανταρέλα κατέκτησε για τρίτη φορά τον τίτλο και επανέλαβε το «τρεμπλ» της Γλασκώβης και της Βουδαπέστης, πετυχαίνοντας μάλιστα ρεκόρ αγώνων με 4:01.34. Η Γερμανίδα Ιζαμπελ Γκόζε, νικήτρια το 2022, ήταν για άλλη μία φορά δεύτερη με 4:02.41, και η συμπατριώτισσά της Μάγια Βέρνερ ακολούθησε με 4:03.73.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 400μ. ελεύθερο γυναικών:



1. Σιμόνα Κουανταρέλα (Ιταλία)                4:01.34(ρεκόρ αγώνων)

2. Ιζαμπελ Γκόζε (Γερμανία)                   4:02.41

3. Μάγια Βέρνερ (Γερμανία)                    4:03.73

4. Φρανσίσκα Σοάρες Μαρτίνς (Πορτογαλία)      4:06.93

5. Ξένια Μισάρινα (Ουδέτερη/Ρωσία)            4:07.76

6. Μπάρμπορα Σεεμάνοβα (Τσεχία)               4:08.16

7. Σάρα Ντιμόν (Βέλγιο)                       4:08.20

8. Αρτεμις Βασιλάκη (ΕΛΛΑΔΑ)                  4:11.98

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Απόστολος Χρήστου Κολύμβηση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis