ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας: «Εξαφανίζονται» τα εισιτήρια – Φρενίτιδα στο Ηράκλειο για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα

Σε ρυθμούς… Ευρώπης κινείται το Ηράκλειο, με τον κόσμο του ΟΦΗ να δείχνει στην πράξη την τεράστια προσμονή του για τη μεγάλη αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο ΟΦΗ υποδέχεται την Πέμπτη 20 Αυγούστου την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο Στάδιο, στις 21:00, στο πρώτο παιχνίδι των playoffs του Europa League, και η ζήτηση για ένα εισιτήριο έχει χτυπήσει «κόκκινο».

Φεύγουν με καταιγιστικούς ρυθμούς

Η εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες είναι ενδεικτική του ενθουσιασμού που επικρατεί στις τάξεις των φίλων της κρητικής ομάδας. Τα εισιτήρια στις θύρες 10, 11, 12,13 και 14 έχουν ήδη εξαντληθεί.

Η μεγάλη ζήτηση οδήγησε μάλιστα την ΠΑΕ ΟΦΗ στο άνοιγμα επιπλέον θυρών στο Παγκρήτιο. Συγκεκριμένα, τέθηκαν σε διάθεση οι θύρες 15 και 9, με τιμές 15 και 20 ευρώ αντίστοιχα.

Όλα δείχνουν, λοιπόν, ότι το Παγκρήτιο αναμένεται να φορέσει τα γιορτινά του για την επιστροφή του ΟΦΗ σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά.

Πού διατίθενται τα εισιτήρια

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε επίσημα στις 14 Αυγούστου και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΦΗ και της πλατφόρμας More.com.

Για πληροφορίες, οι φίλαθλοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εισιτηρίων της ΠΑΕ στο τηλέφωνο 2810 254674, καθημερινά από τις 10:00 έως τις 18:00, ενώ υπάρχει και το e-mail [email protected]. Παράλληλα, το γραφείο της ΠΑΕ στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» λειτουργεί καθημερινά τις ίδιες ώρες για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων.

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