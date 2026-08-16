Κριστιάνο Ρονάλντο: ''Αυτή θα είναι πιθανότατα η τελευταία μου σεζόν στο ποδόσφαιρο''

«Αυτή είναι πιθανότατα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο». Με αυτή τη δήλωση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έβαλε για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρα στο τραπέζι το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει την τεράστια ποδοσφαιρική του διαδρομή στο τέλος της σεζόν 2026-27.

Ο 41χρονος Πορτογάλος, σε συνέντευξή του στη Vogue, αποκάλυψε ότι η φετινή σεζόν με την Αλ Νασρ πιθανότατα θα είναι η τελευταία του ως επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θέλει να αποχωρήσει από τα γήπεδα αφήνοντας πίσω του μια «θεαματική κληρονομιά».

«Θέλω να αφήσω μια θεαματική κληρονομιά»

Ο Ρονάλντο δεν ανακοίνωσε οριστικά την ημερομηνία αποχώρησής του, καθώς χρησιμοποίησε τη λέξη «πιθανότατα». Ωστόσο, η τοποθέτησή του αποτελεί την πιο σαφή ένδειξη μέχρι σήμερα ότι η καριέρα του πλησιάζει στο τέλος της.

«Αυτή είναι πιθανότατα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο και θέλω να αφήσω μια θεαματική κληρονομιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.

Ο ίδιος αποκάλυψε μάλιστα ότι έχει ήδη αρχίσει να σκέφτεται τη ζωή μετά το ποδόσφαιρο. Όπως σημείωσε, έχει πολλά πράγματα που θέλει να κάνει και γνωρίζει ότι θα πρέπει να βρει διαφορετικούς τρόπους για να γεμίσει το κενό που θα αφήσει η καθημερινότητα του επαγγελματία ποδοσφαιριστή.

Το τελευταίο μεγάλο κίνητρο

Πριν πει το οριστικό «αντίο», ο Ρονάλντο έχει ακόμη έναν τεράστιο προσωπικό στόχο: τα 1.000 γκολ στην καριέρα του. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 976 και χρειάζεται ακόμη 24 τέρματα για να φτάσει σε ένα ορόσημο που κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει κατακτήσει σε αυτό το επίπεδο.

Η φετινή σεζόν, επομένως, μπορεί να εξελιχθεί σε ένα τεράστιο «last dance» για έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αθλήματος.

Το τέλος μιας εποχής

Ο Ρονάλντο έχει ήδη αγωνιστεί στο έκτο και τελευταίο του Παγκόσμιο Κύπελλο με την Πορτογαλία, ενώ πλέον βρίσκεται στο 41ο έτος της ηλικίας του.

Το συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ βρίσκεται στην τελική του σεζόν και όλα δείχνουν πως, εφόσον δεν αλλάξει γνώμη, το καλοκαίρι του 2027 μπορεί να σηματοδοτήσει το τέλος μιας καριέρας που ξεκίνησε πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Ο «CR7» δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη. Έχει όμως ήδη προαναγγείλει ότι αυτή μπορεί να είναι η τελευταία πράξη.

Και αν πράγματι είναι, ο Ρονάλντο θέλει να φύγει όπως έζησε το ποδόσφαιρο: με στόχους, ρεκόρ και μια κληρονομιά που δύσκολα θα επαναληφθεί.

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