Ιδανική πρόβα της ΤΣΣΚΑ ενόψει ΟΦΗ: Συνέτριψε με 5-0 την Μπότεφ

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Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε την αγωνιστική της υποχρέωση πριν από το μεγάλο ραντεβού με τον ΟΦΗ η ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Η βουλγαρική ομάδα ήταν καταιγιστική απέναντι στην Μπότεφ Βράτσα για το πρωτάθλημα και επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-0 στη Σόφια, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης με την κρητική ομάδα. Το παιχνίδι διεξήχθη για την 5η αγωνιστική του βουλγαρικού πρωταθλήματος, με την ΤΣΣΚΑ να σημειώνει την 4η νίκη της. Η αντίπαλος του ΟΦΗ έδειξε μεγάλη επιθετική αποτελεσματικότητα, σκοράροντας πέντε φορές, ενώ κράτησε και ανέπαφη την εστία της.

Η ΤΣΣΚΑ μπήκε από νωρίς σε θέση οδηγού, με τον Ζοέλ Τσβαρτς να ανοίγει το σκορ στο 12ο λεπτό. Ο Πέτκο Παναγιότοφ έκανε το 2-0 στο 38', ενώ παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου λόγω αποβολής του Καταλίν Ίτου, δεν έχασαν τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΤΣΣΚΑ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Ο Τεοντόρ Ιβάνοφ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 65', ο Τσβαρτς πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 72' για το 4-0 και ο Σαντιάγο Γκοντόι διαμόρφωσε το τελικό 5-0 στο 79'.

Γιάνεφ: «Δεν έχω δει ακόμη τον ΟΦΗ – Θα προετοιμαστούμε με τον καλύτερο τρόπο»

Ο προπονητής της βουλγαρικής ομάδας,Χρίστο Γιάνεφ μίλησε μετά το παιχνίδι και αναφέρθηκε στην επικείμενη ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την κρητική ομάδα.

Ο Γιάνεφ εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, τονίζοντας ότι οι ποδοσφαιριστές του ακολούθησαν σε μεγάλο βαθμό το αγωνιστικό πλάνο.

«Συγχαρητήρια στην ομάδα. Πετύχαμε όμορφα γκολ και παίξαμε καλό ποδόσφαιρο», ανέφερε αρχικά ο τεχνικός της ΤΣΣΚΑ.

Στη συνέχεια στάθηκε στην προσαρμογή της ομάδας του στις απαιτήσεις της αναμέτρησης:

«Προσαρμοζόμαστε σε αυτό που μας προσφέρει ο αντίπαλος. Εκτελέσαμε πολύ καλά το πλάνο μας, παρά το γεγονός ότι επηρεαστήκαμε από την κόκκινη κάρτα του Καταλίν Ιτού».

Ο Ιτού, μάλιστα, ήταν από τους πρωταγωνιστές της ΤΣΣΚΑ, καταγράφοντας δύο ασίστ πριν αποβληθεί. Ο Γιάνεφ έδειξε την εμπιστοσύνη του στον ποδοσφαιριστή, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα γνωρίζει γιατί τον απέκτησε.

«Δεν έχω δει ακόμη τον ΟΦΗ»

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι των δηλώσεων του Γιάνεφ, ωστόσο, αφορούσε τον ΟΦΗ.

Ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ παραδέχθηκε ότι δεν έχει ακόμη παρακολουθήσει αγώνα του ΟΦΗ, καθώς όλη η προσοχή του ήταν στραμμένη στην αναμέτρηση με την Μπότεφ Βράτσα.

«Μέχρι τώρα δεν είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τον ΟΦΗ Κρήτης. Είχαμε λιγότερο από μία ημέρα για να προετοιμαστούμε για την Μπότεφ Βράτσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιάνεφ, πάντως, ξεκαθάρισε ότι πλέον ο ΟΦΗ αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα για την ΤΣΣΚΑ:

«Αφού ξεκουραστούμε, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το επόμενο παιχνίδι»

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