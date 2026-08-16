Βουλή: Επανέναρξη εργασιών με Συνταγματική Αναθεώρηση, ασφαλιστικό και οικονομικά μέτρα ΔΕΘ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, μετά από περίπου ένα μήνα, με το ελληνικό κοινοβούλιο να εισέρχεται σε μία άκρως ενδιαφέρουσα περίοδο, την τελευταία πριν την άνοιξη του 2027, οπότε και θα στηθούν οι κάλπες, όπως επαναλαμβάνεται σε όλους τους τόνους από το Μέγαρο Μαξίμου.





Σε κάθε περίπτωση, την Τετάρτη 26 Αυγούστου η Βουλή θα συνεδριάσει εκ νέου για πρώτη φορά μετά το θέρος, ενώ το πρώτο νομοσχέδιο (του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) που στοχεύει στην ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία και νέα εργαλεία αποταμίευσης για τις μελλοντικές συντάξεις, θα εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια μία ημέρα αργότερα.





Το «ραντεβού» της Συνταγματικής Αναθεώρησης



Μία από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη μάχη του φθινοπώρου, θα είναι εκείνη για το Σύνταγμα, με την δεύτερη - προβλεπόμενη - ψηφοφορία να αναμένεται στην Ολομέλεια στις αρχές Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός γύρος της 27ης Ιουλίου ολοκληρώθηκε χωρίς ευρύτερες κοινοβουλευτικές συναινέσεις, με τα 33 προτεινόμενα άρθρα της ΝΔ να παίρνουν το «πράσινο φως» από την Ολομέλεια μόνο με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας και κάποιων ανεξάρτητων βουλευτών.

Οι ρυθμίσεις μπορεί μεν να εγκρίθηκαν στην πρώτη ψηφοφορία, όμως πρέπει να λάβουν εκ νέου στη επαναληπτική ψηφοφορία πάνω από 151 ψήφους προκειμένου να «περάσουν» στην επόμενη φάση, της αναθεωρητικής Βουλής, μετά την μεσολάβηση εκλογών. Με την αξιωματική αντιπολίτευση να ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να δώσει θετική ψήφο στην τρέχουσα Βουλή, αν και συμφωνεί με την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων άρθρων, θα είναι αναγκαίες στο δεύτερο στάδιο (μετά τις εκλογές) οι 180 θετικές ψήφοι.

Μεταξύ των άρθρων, που η Χαριλάου Τρικούπη τάσσεται υπέρ της αναθεώρησης, είναι το άρθρο 16 για την λειτουργία μη κρατικών ΑΕΙ και το άρθρο 86 για την κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών στην Βουλή.

Στο «κόκκινο» η νομοθετική μηχανή για πυρκαγιές και ΔΕΘ



Στο επίκεντρο θα παραμείνει και η επόμενη ημέρα των πυρκαγιών, μετά τις καταστροφές που άφησαν πίσω τους σε Δυτική Αττική και Βοιωτία, με τη Βουλή να καλείται να ψηφίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τα μέτρα για τις αποζημιώσεις και την αποκατάσταση των πληγέντων. Το ζήτημα αναμένεται να αποτελέσει πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με την αντιπολίτευση να εξαπολύει «πυρά» για τον τρόπο αντίδρασης του κρατικού μηχανισμού, αλλά και για τα μέτρα πρόληψης που έχουν ληφθεί.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αναμένεται να αποτελέσει η ΔΕΘ και οι κυβερνητικές εξαγγελίες το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, που θα πρέπει άμεσα να εγκριθούν από την Ολομέλεια της Βουλής, λαμβάνοντας τη μορφή συγκεκριμένων νομοθετικών παρεμβάσεων.

Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα τεθούν σε μία εκτεταμένη σύγκριση με τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης (που θα παρουσιαστούν το ίδιο διάστημα) τοποθετώντας την οικονομία στην κορυφή της πολιτικής σύγκρουσης.

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