Παμποντιακή Ομοσπονδία: Βολές κατά της Αθήνας για το "μπλόκο" στη λειτουργία της Παναγίας Σουμελά

Με έντονη κριτική προς την Ελληνική Κυβέρνηση για τη στάση της, τοποθετείται η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (ΠΟΕ) για τη μη τέλεση της Θείας Λειτουργίας στην ιστορική Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο κατά τον φετινό Δεκαπενταύγουστο.



Σε χθεσινή ανακοίνωση της, ανήμερα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η ΠΟΕ υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της ημέρας για τον Ποντιακό Ελληνισμό, σημειώνοντας ότι στο πρόσωπο της Παναγίας «ενσαρκώνεται το πρόσωπο της Πόντιας Μάνας», αλλά και κάθε μητέρας που συμπάσχει με τον πόνο των παιδιών της.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, για ακόμη μία χρονιά δεν πραγματοποιήθηκε η Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά στο όρος Μελά, στη Ματσούκα της Τραπεζούντας, αποδίδοντας την ευθύνη στις τουρκικές αρχές.

Η ΠΟΕ κάνει λόγο για «περαιτέρω κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων» απέναντι στο θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων του Πόντου και ευρύτερα του ελληνικού λαού, ενώ στρέφει το ενδιαφέρον της και στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης.

«Το συνεχές ζητούμενο για μας είναι η στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης, που για μία ακόμη φορά τηρεί σιγή ιχθύος», αναφέρει, θέτοντας ερωτήματα για τους λόγους που, όπως υποστηρίζει, οδηγούν την Αθήνα στην επιλογή της μη δυναμικής αντίδρασης.

«Για εμάς όμως, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι πολιτική στάση», τονίζει χαρακτηριστικά η ΠΟΕ.

Παράλληλα, καλεί την κοινωνία των πολιτών να διατηρήσει ενεργό τον αγώνα για την προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Πόντου και της Μικράς Ασίας, ζητώντας την άμεση παρέμβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της UNESCO.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων της Ομοσπονδίας βρίσκεται η προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, η ορθή ιστορική τους αποτίμηση, καθώς και η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Παναγία Σουμελά, με την ΠΟΕ να ζητά «την επαναλειτουργία της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά στον ιστορικό Πόντο κατά την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου».

Καταλήγοντας, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και τη δικαίωση των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, υπογραμμίζοντας: «Είμαστε εδώ, στις επάλξεις του αγώνα, πιστοί στον ιερό όρκο προς τους 353.000 γενοκτονηθέντες προγόνους μας. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι την τελική νίκη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος:



“Νασάν εμάς τοι Ιμερίτ’ς π’ έχομε Παναΐαν,



ση εορτήν ατ’ς σπάζομε καν εκατό αρνία”

Δεκαπενταύγουστος. Η Κοίμηση της Θεοτόκου. Μία από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές εορτές του Χριστιανισμού. Ειδικά για τους Έλληνες του Πόντου, η ημέρα αυτή είχε, και εξακολουθεί να έχει, ιδιαίτερη σημασία και την τιμούμε με ευσέβεια και λαμπρότητα. Στο ιερό πρόσωπο της Παναγίας ενσαρκώνεται το πρόσωπο της Πόντιας Μάνας, αλλά και κάθε μητέρας που πονάει για το σπλάχνο της και συμπάσχει με τον πόνο των παιδιών όλου του κόσμου.

Για ακόμη μία χρονιά φέτος, με αποκλειστική ευθύνη των τουρκικών αρχών, δε θα πραγματοποιηθεί η Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά στο όρος Μελά στη Ματσούκα της Τραπεζούντας του Πόντου. Πρόκειται για μία περαιτέρω κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων απέναντι στο θρησκευτικό αίσθημα όχι μόνο των Ελλήνων του Πόντου, αλλά των Ελλήνων συνολικά.

Το συνεχές ζητούμενο για μας είναι η στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης, που για μία ακόμη φορά τηρεί σιγή ιχθύος. Μια σιωπή που γεννά εύλογα ερωτήματα. Είναι η διατήρηση των εύθραυστων ισορροπιών στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τα Διπλωματικά και οικονομικά συμφέροντα, που υπαγορεύουν την επιλογή της κυβέρνησης να μην αντιδρά δυναμικά; Για εμάς όμως, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι πολιτική στάση.

Το βάρος λοιπόν, της αντίδρασης και της αντίστασης στην ηθική και πολιτική απουσία, τη δημόσια τοποθέτηση και κινητοποίηση από πλευράς της κυβέρνησης, πέφτει στην κοινωνία των πολιτών, σε όλους εμάς που δε σκύβουμε το κεφάλι, και δεν αποδεχόμαστε βολικές θέσεις.

Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της UNESCO για τη προστασία και την ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, την ορθή ιστορική τους αποτίμηση και το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε αυτά για όλο τον κόσμο.

Απαιτούμε την επαναλειτουργία της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά στον ιστορικό Πόντο κατά την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου.

Είμαστε εδώ, στις επάλξεις του αγώνα, πιστοί στον ιερό όρκο προς τος 353.000 γενοκτονηθέντες προγόνους μας. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι την τελική νίκη.

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