ΚΥΡ.16 Αυγ 2026 16:32
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Έσωσαν 41χρονη που κινδύνευε στη θάλασσα ενώ έκανε SUP

Παραλία sup
clock 18:56 | 16/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, όταν 41χρονη γυναίκα που έκανε SUP βρέθηκε σε δυσχερή θέση λόγω των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με το thestival.gr, τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ουρανούπολης για την παροχή συνδρομής σε χειριστή σανίδας όρθιας κωπηλασίας (SUP), ο οποίος βρισκόταν σε δυσχερή θέση λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, στη θαλάσσια περιοχή έμπροσθεν ξενοδοχείου στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής.

Αμέσως, στην περιοχή μετέβη στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ ενημερώθηκαν οι ιδιοκτήτες Θ.Μ.Α. της περιοχής, ένα θαλάσσιο ταξί και δύο παραπλέοντα πλοία για παροχή συνδρομής.

Η 41χρονη αλλοδαπή (υπήκοος Βουλγαρίας) εντοπίστηκε στην παραλία «Αρχονταρίκια» Ουρανούπολης και εξήλθε στην ξηρά με τη συνδρομή ενός παραπλέοντος σκάφους, καλά στην υγεία της. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ουρανούπολης του Λιμεναρχείου Ιερισσού επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Διαβάστε επίσης 

Πρόστιμο μαμούθ σε επιχείρηση που νοίκιαζε ΙΧ ενώ τα είχε δηλώσει σε ακινησία

Μετρά πληγές η Μάνη από το πρωτοφανές μπουρίνι: «Έπεσε τόσο νερό όσο όλο τον χρόνο» (βίντεο)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Χαλκιδικη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis