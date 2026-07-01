Έληξε το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας αφήνοντας στον «αέρα» πολλούς από την Κρήτη

Αιφνιδιαστικά διακόπηκε η δράση του υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της ενήλικης παχυσαρκίας, αφήνοντας μετέωρους περίπου 70.000 συμμετέχοντες, μεταξύ αυτών και πολλούς Κρητικούς, που λάμβαναν δωρεάν φάρμακα και είχαν πρόσβαση σε ιατρικές εξετάσεις και ραντεβού.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτούνταν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ήταν ενταγμένο στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης.

Η διακοπή αυτή προκάλεσε αναστάτωση, καθώς ο κύκλος της δράσης είχε προβλεπόμενη διάρκεια 8 μηνών για κάθε ασθενή, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν πολλά προγραμματισμένα ραντεβού και ορισμένοι ασθενείς να μην έχουν ενημερωθεί εγκαίρως από τους γιατρούς τους.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας τη Δευτέρα σε ραδιοφωνική εκπομπή, μετατόπισε την ευθύνη στους γιατρούς, επισημαίνοντας ότι όφειλαν να έχουν ενημερώσει τους δικαιούχους για την ημερομηνία λήξης.

Όπως δήλωσε ο υπουργός, «το πρόγραμμα είχε εξαρχής οριστεί να ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου λόγω των όρων του Ταμείου Ανάκαμψης, επομένως δεν υπήρξε αιφνιδιασμός από την πλευρά της κυβέρνησης.»

Είπε μάλιστα, ότι λόγω της μεγάλης επιτυχίας του, το υπουργείο βρίσκεται σε διαβουλεύσεις προκειμένου να εξασφαλίσει μια μικρή παράταση.

Στόχος είναι να μην διακοπούν οι θεραπείες στη μέση και να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι ασθενείς για τα φάρμακά τους. Αυτό που είναι μέχρι τώρα γνωστό, είναι ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί τον Σεπτέμβριο.

Οι γιατροί, συμβουλεύουν τους ασθενείς που συμμετέχουν ακόμη κι αν δεν πληρώσουν οι ίδιοι τα ακριβά φάρμακα για την θεραπεία, να συνεχίσουν την προσπάθεια για την απώλεια βάρους, προσέχοντας ιδιαίτερα την διατροφή τους.

Και αυτό γιατί έχει διαπιστωθεί είναι ότι τα 2/3 εκείνων που σταματούν τα σκευάσματα, παίρνουν ξανά ,σημαντικό μέρος του βάρους, που έχουν χάσει.

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