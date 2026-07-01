Πυρά ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης: Η κυβέρνηση είχε δεκάδες δισ. και δεν άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο

Ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Οικονομικών-Ταμείου Ανάκαμψης, Παύλος Γερουλάνος, ο γραμματέας του Τομέα Οικονομικών, Γιώργος Παλαιοδήμος, και ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου με θέμα: «Ταμείο Ανάκαμψης – “Ελλάδα 2.0”: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία – Η σύγκριση που εκθέτει την κυβέρνηση».

Ενόψει της επίκαιρης ερώτησης του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για το Ταμείο Ανάκαμψης, η συνέντευξη Τύπου είχε στόχο να αναδείξει την απόκλιση των στόχων που έθεσε αρχικά η κυβέρνηση με τα έργα που κατάφερε να ολοκληρώσει.

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Η έρευνα βασίστηκε στις δεσμεύσεις της ίδιας της κυβέρνησης

Η έρευνα που έκανε το ΠΑΣΟΚ βασίστηκε αποκλειστικά στις δεσμεύσεις της κυβέρνησης, και όχι στον σχεδιασμό ή τον στόχο που θα έβαζε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εάν είχε να διαχειριστεί ένα τόσο μεγάλο χρηματοδοτικό πακέτο που μαζί με άλλα πακέτα, πέραν του ΤΑΑ, έφτασε τα 90 δισ.

Η έρευνα, κατήγγειλαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, έγινε σε κλίμα διευρυμένης αδιαφάνειας καθώς αναγκάστηκαν να κάνουν τους «ντετέκτιβ» για να εντοπίσουν το πόσα έργα έγιναν, πόσα αναθεωρήθηκαν και απεντάχθηκαν στην πορεία, καθώς η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία πληροφορία μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είπε η ίδια η κυβέρνηση, λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο μεγάλος στόχος της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου που έθεσε ο πρωθυπουργός κάθε άλλο παρά επετεύχθη.

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Κάθε αναθεώρηση προς το χειρότερο

Τα δάνεια και τα χρήματα κατευθύνθηκαν κυρίως σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους ενώ εγκαταλείφθηκε η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η ίδια η κυβέρνηση αναθεώρησε τρεις φορές τον πρόγραμμα, χωρίς να δίνει εξηγήσεις, ενώ μόλις το 1/3 των έργων ολοκληρώθηκε με τον τρόπο που είχε αρχικά περιγραφεί.

«Κάθε αναθεώρηση ήταν προς το χειρότερο», υπογράμμισε ο κ. Γερουλάνος που έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε κρίσιμα έργα υποδομών που απεντάχθηκαν από το πρόγραμμα, όπως το σιδηροδρομικό δίκτυο.

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Ο σχεδιασμός για τους στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης «προέκυψε χωρίς δημόσια διαβούλευση, αφορούσε λίγους, και έγινε βιαστικά μέσα στο Μαξίμου», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά. «Δεν υπήρξε ένα ολοκληρωμένο όραμα για τη χώρα αλλά ούτε τοπικά. Αντιθέτως είχαμε έργα ατάκτως ειρημένα», σημείωσε ο κ. Γερουλάνος.

«Αν συγκρίνουμε το σχέδιο Μάρσαλ, τα πακέτα Ντελόρ και το ΤΑΑ γίνεται αντιληπτή η πολύ μεγάλη διαφορά στη διαχείριση.

Η κυβέρνηση έκανε την ευκαιρία αυτή εργαλείο αναδιανομής προς όφελος κάποιων ελίτ. Ο πρωθυπουργός κέρδισε το χρυσό βατόμουρο της ανικανότητας και της αποτυχίας», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνοντας ότι το θέμα έχει συνέχεια και θα κριθεί από τις απαντήσεις που θα δώσει η κυβέρνηση στα συγκεκριμένα ζητήματα.

Τα βασικά σημεία της συνέντευξης Τύπου

Σημαντικές εξελίξεις

Ερώτηση: Θα πάρει το ΠΑΣΟΚ θεσμικές ή νομικές πρωτοβουλίες;

Γερουλάνος: Έργα ατάκτως ειρημένα - Η κυβέρνηση είχε 90 δισ. και δεν άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο

Γερουλάνος: Η κυβέρνηση είναι ασυνεπής ακόμα και στα λόγια της - Κάναμε τους ντετέκτιβ

Παλαιοδήμος: Φτωχές οι επιδόσεις του ΤΑΑ

Τσουκαλάς: Απουσία διαφάνειας και λογοδοσίας

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