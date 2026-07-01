Πετράλωνα: Από το "και η Πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει" μέχρι την καταστροφή (βίντεο)

Αυτοψίες και ελέγχους στατικότητας σε όλα τα όμορα κτίρια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στην οδό Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα, θα πραγματοποιήσουν και σήμερα ειδικά κλιμάκια μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών και του Δήμου Αθηναίων.

Καθώς σε πρώτη φάση διαπιστώθηκαν κάποια προβλήματα στατικότητας και στη διπλανή πολυκατοικία της τετραόροφης που έπεσε χθες (τρύπα στη βάση της), οι εντεταλμένοι επιστήμονες θα αποφασίσουν εάν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος και για άλλα κτίσματα, λόγω υποχώρησης του εδάφους.

Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι η εκσκαφή του διπλανού οικοπέδου προκάλεσε υποχώρηση του υπεδάφους και, μιας και αυτό στην περιοχή θεωρείται σαθρό, η μετακίνηση των χωμάτων και η βίαιη πτώση του τετραώροφου κτιρίου μπορούν να επηρεάσουν τη θεμελίωση και των άλλων κτιρίων- ιδίως όσων εφάπτονταν μαζί του.

Το κλιμάκιο των μηχανικών μέτρησε με ειδικά μηχανήματα εάν το κτίριο έχει πάρει κλίση, διαδικασία που θα επαναληφθεί και σήμερα, ώστε να αποφασιστεί εάν θα παραμείνει εκκενωμένο.

Στο μεταξύ σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι πέντε προσαγωγές για την κατάρρευση του κτιρίου. Πρόκειται για τους δύο ιδιοκτήτες του οικοπέδου (και μετόχους της εταιρείας που είχε αναλάβει το project, οι οποίοι είναι και μηχανικοί), οι δύο υπεύθυνοι μηχανικοί και ο εργολάβος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ως τώρα οι συλληφθέντες αποδίδουν την κατάρρευση σε διαρροή αγωγού τις προηγούμενες ημέρες, ο οποίος αποσάθρωσε το έδαφος όπου γινόταν η εκσκαφή. Πάντως συγγενείς των ενοίκων του κτιρίου που κατέρρευσε καταγγέλλουν πως μηχανικός του συνεργείου που θα ασχολούταν με την ανέγερση της πενταόροφης πολυτελούς κατοικίας στο οικόπεδο, επιχείρησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες των κατοίκων, ειρωνευόμενός τους.

«Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε»

Οι ίδιοι καταγγέλλοντες αναφέρουν ότι από το πρωί, χθες, οι ένοικοι της πολυκατοικίας άκουγαν τριγμούς, ενώ γείτονας εντόπισε μια μεγάλη ρωγμή στο κτίριο. Επειδή ανησύχησαν, κάλεσαν τη μηχανικό τους, η οποία και διαπίστωσε ότι το κτίριο είχε πάρει κλίση 5 μοιρών. Απευθύνθηκαν στον μηχανικό της νεοανεγειρόμενης οικοδομής, ο οποίος φέρεται να τους απάντησε πως «και ο πύργος της Πίζας γέρνει, αλλά δεν έπεσε».

Πάντως η πολυκατοικία δεν είχε την «τύχη» του πύργου της Πίζας, αφού μέσα σε μόλις μια ώρα, η κλίση μεγάλωσε από τις 5, στις 14 μοίρες. Ήδη βέβαια, η μηχανικός είχε πάρει την πρωτοβουλία να ενημερώσει τις 6 οικογένειες που έμεναν στην πολυκατοικία, πηγαίνοντας πόρτα-πόρτα. Λίγο αργότερα, οι εργάτες της οικοδομής, άρχισαν να χτυπούν τα κουδούνια και να ζητούν από τους ενοίκους να εκκενώσουν το κτίριο με το πρόσχημα της «έντονης φασαρίας».

Αυτή η λεπτομέρεια κάνει τους αστυνομικούς να υποψιάζονται ότι μπορεί το συνεργείο να αντιλήφθηκε ότι έκανε κάποια ζημιά στα θεμέλια της διπλανής πολυκατοικίας και να επιχειρούσε να το «μαζέψει». Γι’ αυτό άλλωστε φαίνεται πως είχε προγραμματιστεί να πέσει στο σημείο τσιμέντο ταχείας πήξεως, ώστε να λειτουργήσει ως αντιστήριξη στην πολυκατοικία που έγερνε.

Πώς και γιατί έπεσε λοιπόν η πολυκατοικία;

Προφανώς και τις απαντήσεις θα δώσουν οι αρμόδιες αρχές στη δικογραφία που συντάσσεται, όμως μέχρι τώρα οι ειδικοί κλίνουν προς το συμπέρασμα ότι πρόκειται για έναν συνδυασμό γεγονότων και, κυρίως, παραλείψεων. Για παράδειγμα, η πολυκατοικία που κατέρρευσε, είχε χτιστεί το 1970, δεν είχε υπόγειο και τα θεμέλια που είχε ήταν μεταξύ 1- 1,30 μ. Για την καινούρια, πενταόροφη πολυκατοικία με υπόγειο, στον αριθμό 20, τα θεμέλια θα έπεφταν σε βάθος περίπου 6 μέτρων, για τα οποία έγινε και εκσκαφή μετά την κατεδάφιση της αποθήκης (η οποία υπήρχε εκεί από το 1956).

Ένα ερώτημα είναι το αν υπήρξε προειδοποίηση τις προηγούμενες μέρες από τεχνικό κλιμάκιο που κλήθηκε να επιθεωρήσει το σημείο και πρότεινε να πέσει εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάρρευσης της διπλανής πολυκατοικίας, λύση που τελικά δεν προτιμήθηκε για λόγους κόστους.

Από την άλλη, ειδικοί επιστήμονες αναφέρουν ότι ένα σωστό δομικά κτίριο δεν θα έπρεπε να επηρεαστεί -πολύ δε περισσότερο να καταρρεύσει- από τις εργασίες σε διπλανό οικόπεδο και πως προϋπήρχε ζήτημα στατικότητας είτε από κακοτεχνία στην πολυκατοικία είτε από κοίλωμα του εδάφους (ούτε ή άλλως το έδαφος της περιοχής θεωρείται γεώδες και σχετικά σαθρό). Παρά το γεγονός, επισημαίνουν, ότι θα έπρεπε να έχει γίνει ειδική μελέτη για το υπέδαφος και έργα αντιστήριξης πριν προχωρήσει το έργο, η ολική κατάρρευση δεν δικαιολογείται, εκτός αν υπήρχαν ήδη σοβαρές αδυναμίες στον σκελετό του ή κάποια γεωλογική ιδιαιτερότητα.

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