Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Εντοπίστηκε και 2η σορός – Φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται

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Τραγωδία στη Λητή Ωραιοκάστρου, όπου μετά τη σορό του 66χρονου εντοπίστηκε ακόμη μία απανθρακωμένη σορός και υπάρχουν φόβοι ότι πρόκειται για το παιδί που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενο .

Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί νωρίτερα νεκρός ο 66χρονος πατέρας, ενώ η 40χρονη σύζυγός του είχε απεγκλωβιστεί ζωντανή από πυροσβέστες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα

Το ανήλικο παιδί της οικογένειας αγνοούνταν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας: «Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις εντός οικίας στη δασική έκταση πλησίον του οικισμού Λητή. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα εντός δασικής έκτασης στα όρια με τον οικισμό Λητή πλησίον της ίδιας οικίας. Επίσης πλησίον της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν και μια γυναίκα με εγκαύματα η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ».

Νεκρός ο πατέρας – Στο νοσοκομείο η μητέρα

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει νεκρό έναν 66χρονο άνδρα σε μικρή απόσταση από το σπίτι της οικογένειας.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, για τον πατέρα του αγνοούμενου παιδιού.

Η 40χρονη μητέρα απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με εγκαύματα στα χέρια, στον μηρό και στον τράχηλο. Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εγκλωβίστηκαν τα μέλη της οικογένειας παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ οι αρμόδιες αρχές αναμένουν την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την επίσημη ταυτοποίηση της δεύτερης σορού.

Υπενθυμίζεται ότι, μέσα στη σύγχυση που επικράτησε τις πρώτες ώρες της επιχείρησης, είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες πως το παιδί είχε εντοπιστεί σώο. Οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ από τις αρμόδιες αρχές.

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