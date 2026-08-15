Άγριος καγάς στο Μπέβερλι Χιλς: Από το πολυτελές δείπνο... στις μπουνιές σε γνωστό μπριζολάδικο

Για φιλέτο πήγαν, μπροστά σε αγώνα... κατς βρέθηκαν οι θαμώνες ενός από τα ακριβά εστιατόρια του Μπέβερλι Χιλς. Δύο καλοντυμένες γυναίκες αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους μέσα στην κατάμεστη σάλα του Steak 48, ανταλλάσσοντας γροθιές και κλωτσιές, τραβώντας η μία τα μαλλιά της άλλης και καταλήγοντας στο πάτωμα, την ώρα που προσωπικό και πελάτες παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι – και κάποιοι μάλλον ενθουσιασμένοι.

Από το fine dining στο... fight dining



Οι πελάτες του Steak 48 είχαν πάει στο πολυτελές steakhouse του Μπέβερλι Χιλς για ένα ήσυχο δείπνο, αλλά τελικά το μενού περιλάμβανε και θέαμα που δύσκολα θα μπορούσαν να έχουν προβλέψει.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, δύο γυναίκες, ντυμένες για βραδινή έξοδο, εμφανίζονται να έχουν μετατρέψει την τραπεζαρία σε αυτοσχέδιο ρινγκ.







Με τα πιρούνια να ακούγονται ακόμη στα τραπέζια και την ήρεμη μουσική του εστιατορίου να συνεχίζει να παίζει σαν να μη συμβαίνει τίποτα, οι δύο γυναίκες αρπάζουν η μία την άλλη από τα μαλλιά, ενώ εργαζόμενοι προσπαθούν μάταια να τις χωρίσουν.

Οι υπόλοιποι πελάτες, από την άλλη, φαίνεται ότι γρήγορα αποδέχθηκαν πως το δείπνο τους συνοδευόταν από... δωρεάν live πρόγραμμα.

«Θεέ μου, το λατρεύω αυτό», ακούγεται να λέει μία γυναίκα που παρακολουθεί το επεισόδιο.

Γροθιές, κλωτσιές και... κυλίσματα στο πάτωμα



Οι δύο γυναίκες, που φορούσαν εντυπωσιακά φορέματα χωρίς εσώρουχα, συνέχισαν απτόητες τη συμπλοκή τους.

Κυλίστηκαν στο πάτωμα της τραπεζαρίας, αντάλλαξαν γροθιές και κλωτσιές και συνέχισαν τον καβγά με λεκτικές επιθέσεις, θυμίζοντας περισσότερο ερασιτεχνικό αγώνα πάλης παρά βραδινή έξοδο σε ένα από τα ακριβά εστιατόρια της περιοχής.

«Δεν περίμενα κάτι τέτοιο όταν ήρθα εδώ», ακούγεται να σχολιάζει ένας άλλος, εμφανώς διασκεδασμένος, πελάτης.

🥩👀 The Beverly Hills bourgeoisie got dinner and a free show when a fight broke out at one of their ritzy restaurants ... and it's all on video. pic.twitter.com/lGmUtnyOwe — TMZ (@TMZ) August 14, 2026

Κάποια στιγμή, μία γυναίκα που φαίνεται να εργάζεται στο εστιατόριο προσπάθησε να βάλει τέλος στη συμπλοκή. Απευθυνόμενη σε μία από τις δύο γυναίκες, η οποία αιμορραγούσε στο κεφάλι, της είπε να «βγει έξω τώρα».







Η κατάσταση, όμως, κάθε άλλο παρά εκτονώθηκε. Μία από τις πρωταγωνίστριες χτύπησε το χέρι εργαζομένης που επιχειρούσε να την οδηγήσει προς την έξοδο, προκαλώντας ένα ομαδικό «ωωω!» από τους θαμώνες. Στη συνέχεια την έσπρωξε και φάνηκε έτοιμη να ανοίξει... νέο μέτωπο.

Άγνωστο γιατί ξεκίνησε ο καβγάς



Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τι ήταν αυτό που άναψε τα αίματα ανάμεσα στις δύο γυναίκες, όπως επίσης και πότε ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν ή εάν το Steak 48 αποφάσισε να τις βάλει στη λίστα των προσώπων που δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτα στο εστιατόριο.

Το Steak 48, πάντως, περιγράφει τον εαυτό του ως ένα «fine dining steakhouse όπου η χειροποίητη κουζίνα, η εξαιρετική εξυπηρέτηση και η αναβαθμισμένη ατμόσφαιρα συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μια αξέχαστη γαστρονομική εμπειρία».

Για τους συγκεκριμένους πελάτες, τουλάχιστον το τελευταίο σκέλος της περιγραφής αποδείχθηκε απολύτως ακριβές: η εμπειρία δύσκολα θα ξεχαστεί.

Κανονικά το Steak 48 δεν προσφέρει ζωντανή ψυχαγωγία στους πελάτες του. Προσφέρει, όμως, bone-in wagyu tomahawk προς 295 δολάρια και φιλέτο μινιόν στα 82 δολάρια.

Όποιος ήθελε, μάλιστα, μπορούσε να παρακολουθεί τις... αγωνιστικές εξελίξεις πίνοντας μια «Beverly Rita» των 22 δολαρίων ανάμεσα στις γροθιές.

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