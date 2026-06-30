Ηράκλειο: «Χρυσά» τα ενοίκια για τους φοιτητές – Αναζητούν σπίτι πριν τις βάσεις

Σε αγώνα δρόμου για την εξασφάλιση φοιτητικής κατοικίας στο Ηράκλειο έχουν επιδοθεί ήδη εκατοντάδες οικογένειες καθώς η ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων έστρεψε το ενδιαφέρον στις βάσεις εισαγωγής.

Με τη ζήτηση να αυξάνεται καθημερινά και τη διαθεσιμότητα να παραμένει περιορισμένη, οι τιμές κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ οι διαθέσιμες κατοικίες εκτιμάται ότι θα εξαντληθούν αμέσως μετά την ανακοίνωση των βάσεων.

Σύμφωνα με επαγγελματίες της κτηματαγοράς, το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων ακινήτων βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου κυριαρχούν παλαιότερες κατοικίες.

Οι τιμές ενοικίασης κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο , γεγονός που μεταφράζεται σε ενοίκιο 400 έως 450 ευρώ για μια γκαρσονιέρα περίπου 30 τετραγωνικών μέτρων.

Όσο πιο σύγχρονο είναι το ακίνητο, τόσο αυξάνεται και το κόστος, με ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικών να φτάνει ακόμη και τα 600 ευρώ τον μήνα.

Στην αγορά εξακολουθούν να υπάρχουν μικρές γκαρσονιέρες 20 έως 25 τετραγωνικών με ενοίκια που ξεκινούν από περίπου 300 ευρώ , ενώ νεότερα διαμερίσματα αντίστοιχου μεγέθους μπορεί να αγγίξουν ακόμη και τα 680 ευρώ.

Υψηλά παραμένουν τα ενοίκια και στις περιοχές γύρω από το κέντρο, όπως η Χρυσοστόμου, αλλά και κατά μήκος της λεωφόρου 62 Μαρτύρων, όπου η εύκολη πρόσβαση στις σχολές μέσω των αστικών συγκοινωνιών διατηρεί τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα.

Αντίθετα, στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στις πανεπιστημιουπόλεις οι τιμές εμφανίζονται πιο προσιτές. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότεροι φοιτητές εξακολουθούν να επιλέγουν το κέντρο του Ηρακλείου, προκειμένου να βρίσκονται κοντά στην καθημερινή και κοινωνική ζωή της πόλης, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται σημαντικά υψηλότερο κόστος στέγασης.

Την ίδια ώρα, οι επιλογές είναι πλέον περιορισμένες.

Σύμφωνα με τους κτηματομεσίτες, τα διαθέσιμα ακίνητα σε ολόκληρο το Ηράκλειο δεν ξεπερνούν σήμερα τα 150, αριθμός που αναμένεται να μειωθεί αισθητά αμέσως μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής.

Ήδη πολλές οικογένειες έχουν ξεκινήσει την αναζήτηση κατοικίας, εκτιμώντας ότι τα παιδιά τους θα εισαχθούν σε σχολές της πόλης, προκειμένου να προλάβουν τις λιγοστές διαθέσιμες επιλογές.

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