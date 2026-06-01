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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Το τελευταίο αντίο στην χαμογελαστή Άννα που "έφυγε" νωρίς...

Αννα Λειψάκη
clock 07:30 | 30/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και σπαραγμού, φίλοι και συγγενείς αποχαιρετούν σήμερα στα Χανιά τη 41χρονη Άννα Λειψάκη, στην εξόδιο ακολουθία που τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά.

Η τοπική κοινωνία βρίσκεται συγκλονισμένη από τον αιφνίδιο θάνατό της, ενώ βαρύ είναι το πένθος για την οικογένειά της, καθώς ήταν κόρη του πρώην αντιδημάρχου Χανίων και πρώην προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, Δημήτρη Λειψάκη, και ιδιαίτερα αγαπητή σε όσους τη γνώριζαν.

Η 41χρονη είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της το πρωί της Κυριακής σε τουριστικό κατάλυμα στη Σούγια, όπου παραθέριζε, με το ΕΚΑΒ να τη μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν ως αιτία θανάτου την οξεία αιμορραγική παγκρεατίτιδα, ενώ αναμένεται περαιτέρω διερεύνηση για τις συνθήκες που οδήγησαν στο μοιραίο περιστατικό.

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