Κρήτη: Θρήνος για την Άννα που "έφυγε" τόσο νωρίς...

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στα Χανιά ο αδόκητος θάνατος της 41χρονης Άννας Λειψάκη, κόρης του πρώην αντιδημάρχου Χανίων και πρώην προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, Δημήτρη Λειψάκη.

Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της βύθισε στη θλίψη την οικογένειά της, συγγενείς, φίλους, αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία, καθώς η Άννα ήταν ιδιαίτερα αγαπητή σε όσους τη γνώριζαν. Πάντα χαμογελαστή και ιδιαίτερα κοινωνική, ξεχώριζε για τον χαρακτήρα και την παρουσία της.

Στο πένθος έχει βυθιστεί και ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων, καθώς εκτός από κόρη του πρώην προέδρου του Ομίλου, ήταν και αδελφή του προπονητή του ΝΟΧ, Σεμπάστιαν Λειψάκη.

Το τελευταίο αντίο στην Άννα θα πουν συγγενείς και φίλοι την Τρίτη 30 Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Χανίων, όπου θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ταφή στο κοιμητήριο του ναού.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 41χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της το πρωί της Κυριακής στο τουριστικό κατάλυμα όπου παραθέριζε στη Σούγια. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Καντάνου, το οποίο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Αρχικά, τα πρώτα στοιχεία δεν έδειχναν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και όλα συνέκλιναν στο ενδεχόμενο ο θάνατος να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Τη νεκροψία – νεκροτομή διενήργησε ο ιατροδικαστής Σταμάτης Μπελιβάνης, ο οποίος διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από οξεία αιμορραγική παγκρεατίτιδα, ενώ θα ακολουθήσει περαιτέρω διερεύνηση για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη μοιραία επιπλοκή.

Η ανακοίνωση του Ναυτικού Ομίλου Χανίων

Με ψήφισμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, «στο άκουσμα της είδησης του αδόκητου χαμού της Άννας Λειψάκη, αγαπημένης κόρης του πρώην προέδρου του Ομίλου Δημήτρη Λειψάκη και αδελφής του προπονητή του Ομίλου μας Σεμπάστιαν Λειψάκη, συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα:

Να εκφράσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά του προς τον πρώην πρόεδρο του Ομίλου Δημήτρη Λειψάκη, τον προπονητή του Ομίλου Σεμπάστιαν Λειψάκη, καθώς και προς όλα τα μέλη της οικογένειας και τους οικείους της εκλιπούσας.

Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη της εκλιπούσας.

Να παραστεί αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την πρόωρη απώλεια της Άννας. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά της, στην οποία ευχόμαστε δύναμη, κουράγιο και υγεία για να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη δοκιμασία».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Καθημερινά ραντεβού σε γειτονιές και νέα ψηφιακή εφαρμογή για την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων

Ηράκλειο: Βρέφος 11 μηνών κατάπιε ελατήριο από στυλό – Επιτυχής η αφαίρεσή του στο ΠΑΓΝΗ

Ανησυχία στα Μάλια για την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών – Αίτημα για περισσότερη αστυνόμευση

Κρήτη: Χειροπέδες σε 53χρονη για τις μπαλωθιές στο σπίτι της