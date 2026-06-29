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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Χειροπέδες σε 53χρονη για τις μπαλωθιές στο σπίτι της

χειροπεδες - γυναικα
clock 09:11 | 29/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το γλέντι άναψε σε σπίτι, σε κεφαλοχώρι του Ρεθύμνου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (27/6) κατά τη διάρκεια γαμήλιου γλεντιού.

Ωστόσο το γλέντι ...περιελάμβανε και τις απαγορευμένες μπαλωθιές.

Ενημερώθηκε η αστυνομία και την επόμενη ημέρα, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι, βρήκαν 4 κάλυκες και συνέλαβαν την 53χρονη ιδιοκτήτρια για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς αρνήθηκε να κατονομάσει τους δράστες των άσκοπων πυροβολισμών.

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