Κρήτη: Χειροπέδες σε 53χρονη για τις μπαλωθιές στο σπίτι της

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Το γλέντι άναψε σε σπίτι, σε κεφαλοχώρι του Ρεθύμνου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (27/6) κατά τη διάρκεια γαμήλιου γλεντιού.

Ωστόσο το γλέντι ...περιελάμβανε και τις απαγορευμένες μπαλωθιές.

Ενημερώθηκε η αστυνομία και την επόμενη ημέρα, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι, βρήκαν 4 κάλυκες και συνέλαβαν την 53χρονη ιδιοκτήτρια για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς αρνήθηκε να κατονομάσει τους δράστες των άσκοπων πυροβολισμών.

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