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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Από το μπαρ... στο Βενιζέλειο η ανήλικη - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Αλκοόλ
clock 08:46 | 29/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο διεκομίσθη μία 17χρονη, μετά από κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας αλκοόλ.

Η ανήλικη μαζί με έναν φίλο της, επίσης 17χρονο, διασκέδαζαν σε γνωστό μπαρ του Ηρακλείου τα ξημερώματα της Κυριακής (28/6), όταν η κοπέλα ένιωσε έντονη αδιαθεσία.

Εκλήθη ασθενοφόρο μεταφέρθηκε το νοσοκομείο, όπου μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, αποχώρησε.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 50χρονο ιδιοκτήτη του νυχτερινού μαγαζιού, καθώς επέτρεψε την είσοδο και την κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικους.

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Ανηλικη Αλκοολ Μπαρ
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