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ΚΡΗΤΗ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για τροχαίο στις Γούβες – Μόνο υλικές ζημιές

τροχαιο
clock 08:11 | 29/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε χθες Κυριακή (28.06) τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από το τροχαίο ατύχημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές και με την Πυροσβεστική να προχωράει σε πλύση του οδοστρώματος.

Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε η σύγκρουση των οχημάτων.

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Τροχαίο Ατύχημα Γουβες
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