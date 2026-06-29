Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Πατέρας και γιος βγήκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια τέσσερις ημέρες μετά

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Στις 1.450 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροντρίγκες.

Ο προηγούμενος απολογισμός, που είχε δοθεί στη δημοσιότητα το Σάββατο, έκανε λόγο για 1.430 θύματα.

Παράλληλα, ο Ροντρίγκες γνωστοποίησε ότι συνολικά 774 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταρρεύσει, εκ των οποίων τα 189 ισοπεδώθηκαν ολοσχερώς. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «1.450 γυναίκες και άνδρες έχασαν τη ζωή τους μετά την πιο βάναυση φυσική καταστροφή που έχει υποστεί ποτέ η χώρα μας».

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 55.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα στις πληγείσες περιοχές.

Ζωή κάτω από τα συντρίμμια

Μέσα στην τραγωδία, σημειώθηκε μία συγκινητική διάσωση στην παραλιακή πόλη Καραμπαλέντα, βόρεια του Καράκας, η οποία έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές. Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια σχεδόν τέσσερις ημέρες μετά τον ισχυρό διπλό σεισμό.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ομάδες διασωστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους δύο επιζώντες από τα συντρίμμια. Πατέρας και γιος μεταφέρθηκαν πάνω σε φορεία, υπό το βλέμμα δεκάδων κατοίκων και διασωστών που παρακολουθούσαν με αγωνία την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως βγήκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια δύο αγόρια, ηλικίας 11 ετών.

Σύμφωνα με το Reuters, διασώστης ακούστηκε μέσω ασυρμάτου να αναφέρει ότι το ένα παιδί βρέθηκε κοντά στην αδελφή και τη μητέρα του, οι οποίες είχαν χάσει τη ζωή τους.

«Κάθε μικρός θόρυβος... είναι τρομακτικός»

Οι αρχές ανέφεραν ότι η παραθαλάσσια πολιτεία Λα Γκουάιρα, όπου βρίσκεται η Καραμπαγιέδα, έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσχεραίνονται από τις συνεχείς μετασεισμικές δονήσεις, οι οποίες προκαλούν πανικό στους κατοίκους.

«Ειλικρινά, σε κάνουν να νιώθεις διαρκώς νευρικός. Κάθε μικρός θόρυβος... είναι τρομακτικός», δήλωσε στο BBC Mundo 64χρονος κάτοικος.

Χιλιάδες άνθρωποι διαμένουν πλέον μέσα στα αυτοκίνητά τους ή έχουν κατασκηνώσει σε ανοιχτούς χώρους, όπως το αεροδρόμιο και ένα γήπεδο γκολφ, μακριά από κτίρια που ενδέχεται να καταρρεύσουν.

Το γήπεδο γκολφ της Καραμπαγιέδα έχει μετατραπεί σε κέντρο της επιχείρησης αντιμετώπισης της καταστροφής.

Ο άλλοτε περιποιημένος χλοοτάπητάς του λειτουργεί πλέον ως πρόχειρο νοσοκομείο και κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, όπου άνθρωποι που έχασαν τα πάντα αναζητούν ρούχα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

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Σε άλλο σημείο του γηπέδου έχει διαμορφωθεί χώρος προσγείωσης ελικοπτέρων που μεταφέρουν προμήθειες και διασώστες από τη Βενεζουέλα και το εξωτερικό.

Στους δρόμους γύρω από το γήπεδο, γεμάτους ρωγμές και συντρίμμια, κυριαρχούν η σκόνη και η σιωπή, που διακόπτονται μόνο από τους ήχους των μηχανημάτων και όσων εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες.

«Είμαστε ζωντανοί και αυτό έχει σημασία»

Κάτοικος της περιοχής Καρίμπε, δήλωσε στο BBC Mundo ότι η πολυκατοικία της ήταν από τις ελάχιστες που δεν κατέρρευσαν ολοσχερώς και ότι εγκατέλειψε αμέσως το σπίτι της μαζί με τις δύο μικρές κόρες της και δύο ηλικιωμένους συγγενείς.

«Δόξα τω Θεώ, βγήκαμε όλοι ζωντανοί. Το κτίριο δεν είναι πλέον κατοικήσιμο, αλλά είμαστε ζωντανοί και αυτό έχει σημασία», είπε.

Παραδέχθηκε ότι κάθε φορά που ξαπλώνει αισθάνεται ζάλη και έχει την εντύπωση πως η γη συνεχίζει να τρέμει.

«Μόλις μίλησα με έναν ψυχολόγο, ο οποίος μου είπε ότι είναι μέρος της διαδικασίας», ανέφερε.

Σε νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της την Κυριακή, η Ροντρίγκες ανακοίνωσε ότι και το αθλητικό συγκρότημα Χοσέ Μαρία Βάργκας, στη Λα Γκουάιρα, λειτουργεί ως κέντρο συντονισμού των επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης.

Δείχνοντας μέλη των ενόπλων δυνάμεων να ταξινομούν ρούχα, φάρμακα και τρόφιμα, δήλωσε ότι «όλα λειτουργούν όσο το δυνατόν καλύτερα μέσα σε αυτές τις τρομακτικές ώρες που βιώνει ο λαός μας».

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«Κανείς δεν είναι μόνος. Καμία οικογένεια και κανένας πολίτης δεν πρέπει να αισθάνεται εγκαταλελειμμένος. Ο λαός μας, το κράτος, το σύστημα κοινωνικής προστασίας και η διεθνής αλληλεγγύη βρίσκονται εδώ», τόνισε.

Ωστόσο, η δυσαρέσκεια των κατοίκων αυξάνεται, καθώς πολλοί υποστηρίζουν ότι η ανταπόκριση της κυβέρνησης είναι υπερβολικά αργή και αναποτελεσματική.

Σε ορισμένες από τις πλέον πληγείσες περιοχές, όπως το Καρίμπε και η Ταναγουαρένα, υπάρχουν ολόκληρες γειτονιές όπου η απομάκρυνση των συντριμμιών δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν φθάσει στη Βενεζουέλα διεθνείς ομάδες διάσωσης από το Μεξικό, την Ισπανία, το Κατάρ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις έρευνας.

Με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ

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