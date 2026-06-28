Κρουσώνας: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. το γνήσιο της υπογραφής της 43χρονης στο σκοπευτήριο

Για γραφολογική εξέταση έχει σταλεί, σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες, το γνήσιο της υπογραφής της 43χρονης γυναίκας, το οποίο αφορά στο προσωρινό δελτίο ταυτότητας αθλητή, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες εισήλθε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου.

Η Αστυνομία εξετάζει εξονυχιστικά το καθεστώς με το οποίο της επετράπη η συμμετοχή στη δραστηριότητα και τα διαδικαστικά που ακολουθήθηκαν.

Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το τραγικό περιστατικό, όπου η 43χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε στο σκοπευτήριο.

Παρά τη μεταφορά της σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου και τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, έπειτα από σοβαρές κακώσεις σε λαιμό και κεφάλι.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές από τις αρχές του μήνα, στοιχείο που προστίθεται στο πλαίσιο της αστυνομικής διερεύνησης για τις κινήσεις και τη δραστηριότητά της πριν από το συμβάν.

Παράλληλα, έχουν συλληφθεί ο υπεύθυνος του σκοπευτηρίου και ο βοηθός εκπαιδευτή που βρίσκονταν μαζί της τη στιγμή του περιστατικού, ενώ στο Ηράκλειο έχουν μεταβεί και μέλη της οικογένειάς της, σε κατάσταση οδύνης.

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