Δύο συλλήψεις για την τραγωδια στο σκοπευτήριο - Στο Ηράκλειο η οικογένεια της 43χρονης

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει το τραγικό περιστατικό στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όπου μια 43χρονη γυναίκα υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της όταν φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, η γυναίκα κατέληξε κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, έπειτα από αξονικό έλεγχο που έδειξε τη σοβαρότητα των κακώσεων σε λαιμό και κεφάλι.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών αρχών, οι οποίες έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο υπευθύνων του οπλισμού στο σκοπευτήριο, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες η 43χρονη ήρθε σε επαφή με το όπλο.

Στο Ηράκλειο έχουν μεταβεί εσπευσμένα και μέλη της οικογένειας της άτυχης γυναίκας, τα οποία ενημερώθηκαν για το τραγικό αποτέλεσμα και βρίσκονται σε κατάσταση οδύνης.

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